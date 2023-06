Chtěl bych, aby z Čardáše klaunů byl větší cirkus, říká jihlavský muzikant Kučera

„V hudbě jsou dvě cesty. Jedna je delší, kdy jezdíte po klubech a postupně si získáváte posluchače. Tak to bylo v Čardáších,“ říká jihlavský hudebník Martin Kučera, který se nyní rozhodl zapojit také do už fungující kapely Znitra.

„Dva projekty se spojily do jednoho,“ vysvěltuje Kučera. „Zatímco Čardáš klaunů hodně experimentoval, Znitra, které založil náš basák, šlo od začátku spíš komerčnějším stylem. Teď slovo dalo slovo a jsme spolu všichni v jedné kapele.“

Co to fakticky znamená pro projekt Čardáš klaunů?

Je to tak, že jsem Čardáš klaunů ponechal v mojí režii. Nabírám nové lidi s tím, že chci dál jet experimentálnější rovinu, dělat si z toho více srandu. Nepouštět se do nějakých hlubokomyslných textů, ale vzít to jako zábavu. Aby to, jak název Čardáš klaunů napovídá, bylo více klaunské, větší cirkus.

Proč taková změna?

Začalo to tím, že kluci chtěli jít komerčnější cestou. A Čardáš klaunů není komerční název. Spoustu lidí se mě ptalo: Čardáš čeho, Čardáš co? Kluci z toho byli už otrávení, chtěli zjednodušovat název. Mně to nevadilo, dokonce tam padlo, že by se to mělo jmenovat Martin.

S tím jste jako frontman kapely, autor většiny skladeb a textů, nesouhlasil?

To vůbec. Jednak jsem nechtěl, aby to bylo psané na mě, kluci taky skládají. Navíc mi Martin připadalo jako Kryštof nebo Lucie. Nechtěl jsem něco kopírovat. Nakonec měl náš basák Pavel Strnad svou kapelu Znitra. A mě napadlo spojit síly a mít zjednodušený název. Haluz je, že Znitra je obráceně skoro Martin. Což mě nenapadlo. (usmívá se)

Pracuje se na vydání cédéčka?

Cédéčko se chystá, ale budeme to dělat asi jiným způsobem, než je obvyklé. S Čardášem jsme udělali desku, natočili ji komplet najednou. Tady je strategie odlišná: pojedeme po jednotlivých singlech, a až jich budeme mít dostatečné množství, pospojujeme je a uděláme desku.

Budete mít dost materiálu?

Nachystáno máme asi patnáct věcí, které chceme postupně lifrovat ven. Kluci navíc mají nějaké starší věci. Skládáme tři lidé, nevím, co všechno mají kluci v šuplících. Vím, že já tam mám pět kusů, které chci kapele nabídnout. A kluci taky určitě mají něco připraveného.

Koncerty Znitra Nejbližší příležitost poslechnout si kapelu Znitra živě budou mít fanoušci už dnes na zámku ve Vlašimi, kde se koná Skutečný Festival Chutí 2023.

V Jihlavě se Znitra v nejbližší době představí hned dvakrát: 20. července v Pivovarské restauraci a 2. září v jihlavském Amfiteátru. Přehled nejbližších akcí

24. 6. Vlašim – zámek

4. 7. Husinec – Husfest

8. 7. Borovany – klášter

20. 7. Jihlava – Pivovarská

20. 8. Beroun – Husovo náměstí

2. 9. Jihlava – Amfiteátr

Nedávno jste natáčeli nový klip.

Společně, už v novém složení, jsme udělali klip Vrátit zpátky, který jsme točili v jednom baru v Českých Budějovicích. A teď jsme ve Frankfurtu točili nový videoklip Zlato.

Proč jste se vydali do Německa?

Kapela Znitra se ubírá spíš popovým směrem, naším cílem je dělat hudbu moderně, takže jsme vymysleli i letní věc mezi mrakodrapy. Takže šlo o to, kde jsou mrakodrapy nejblíže.

Kdy by měl být nový videoklip k vidění?

Chceme, aby to bylo ještě před prázdninami – aby to byla letní písnička. Takže se ho budeme snažit vydat ještě během června.

V předchozím klipu Vrátit zpátky nemohou diváci přehlédnout známého komika Miloše Knora. Jak se u vás ocitl?

Náš basák žije v Českých Budějovicích a Miloš Knor je jeho soused, byl mu i na svatbě. Mimochodem je to velice milý chlapík, je s ním fakt sranda. A my jsme chtěli někoho, kdo umí hrát a úroveň videoklipu pozvedne.

Mluvíte-li o novém projektu, musím se zeptat: Jaký máte cíl?

Sázíme na to, že budeme vydávat singl za singlem, hit za hitem. Teda, bude snaha o to ten hit udělat. (usmívá se) A pokusíme se s touto strategií prosadit. Čekáme na nějakého šikovného manažera, který by si to vzal za své. Přece jen, když si vše dělají muzikanti sami, jde to trošku hůř, než když někdo v branži umí chodit.

S čím byste byli spokojení?

Cílem je, aby na nás chodili lidi, samozřejmě. A aby se kapela uživila, nemuseli jsme to dotovat ze svého. Aby to bylo příjemnější nastavení. Když přijde nějaká koruna, člověk lépe tvoří, je lépe motivován.

Čardáš klaunů se už prosadil také v rádiích. To je asi nejsnadnější cesta, jak písničky dostat k posluchačům.

Z vlastních zkušeností už víme, že rádio je mocné médium. Co hraje rádio, to lidé poslouchají. Tak to zkrátka je. Podle televize se většina lidí oblíká, volí, jí... Reklama zkrátka funguje vždycky.

Zatímco Čardáš klaunů byla jihlavská kapela, nyní jste asi více rozcestovaní pro republice. Jak funguje vaše spolupráce?

Je to tak, že z Jihlavy jsem zůstal jenom já a zvukař. Jinak Znitra je budějovická kapela, dva lidé žijí v Praze. Takže je to složité, hodně složité. Kluci už mají rodiny, takže čas, abychom něco nazkoušeli, moc není. Většinou je to tak, že dáme jednu zkoušku a pak už jdeme do studia. Počítá se s tím, že jsme profíci. Máme za sebou konzervatoře nebo HAMU (Hudební akademie muzických umění – pozn. red.).

Kde nahráváte?

Momentálně točíme u Borise Carloffa v Praze. Ten nám dělal i produkci, ve spojení s námi. Takže nyní je i náš producent.

Vy jste se naopak z Prahy přesunul zpátky do Jihlavy. Proč?

Na mě už Praha byla moc. Když přišel covid, vypadala jako postapokalyptické město. Člověk z toho nebyl úplně svůj. Já jsem navíc Jihlavu měl vždycky rád, byl to můj domov, vyrůstal jsem tady. A našel jsem si tu i přítelkyni.

A šel za hlasem svého srdce?

No, prvně jsem se sem začal vracet. Říkal jsem si, že bych se tu chtěl i usadit. I když mám v Praze svou klientelu, kterou učím. Ale je jedno, jestli jezdíte hodinu, hodinu a půl přes Prahu, nebo stejnou dobu autem do Jihlavy. Navíc si tu teď bereme hypotéku, budeme rekonstruovat byt.

A v Jihlavě jste začal učit také na zušce (Základní umělecká škola – pozn. red.).

Měl jsem ji vždy v srdci, chodil jsem tam jako žák. Je tam úplně skvělé vedení, to chci zdůraznit (usmívá se), a mám i skvělé kolegy. Je mi tam moc krásně a už se mi odtud jednoduše nechce.