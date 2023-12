Kulový blesk. V Horáckém divadle bude místo Hrušínského akci řídit žena

9:30

„No to jsem ale nečekala, že to bude taková pěkná půdička… Velká, suchá. Ta se vám ale povedla, ta půdička, pane Knotek, tady se mi to bude věšet!“ Hlášky z oblíbené filmové komedie Kulový blesk se snad nikdy neomrzí. Teď si tyto kultovní věty mohou vyslechnout i návštěvníci Horáckého divadla v Jihlavě (HDJ).