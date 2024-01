Soubor Spoušť. Studenti gymnázia se v divadle učí mluvit a ztrácejí ostych

Autorkou námětu, zároveň i režisérkou a principálkou gymnaziálního divadelního souboru Spoušť, je učitelka českého jazyka Ivana Fexová. Pohádkové téma si studenti sami vybrali. Přípravou představení strávili čtyři měsíce.

Ivana Fexová oceňuje, že se na vzniku pohádky podílel velký tým lidí včetně pedagogů, studentů a dalších zaměstnanců školy. „Studenti několika tříd pod vedením učitelky Lenky Klofáčové Pavézkové tvořili v hodinách výtvarné výchovy kostýmy, rekvizity a kulisy. Další zaměstnanci se zabývali výrobou kulis, hudby či plakátu. A čtyři učitelé v představení dokonce účinkují,“ nestačí vypočítávat Fexová.

Divadlo je kolektivní záležitost

Divadelní soubor Gymnázia Jihlava na škole funguje už dvacet let. „Hraje, kdo má zájem,“ vysvětluje principálka školního souboru.

Jednoznačně však vidí přínos, který studenti při práci v divadelním prostředí získávají. „Učí se mluvit srozumitelně, přestávají se stydět a naučí se vystupovat před lidmi. Zjišťují, že když se hraje divadlo, je to kolektivní záležitost. Kompenzují si tam i své problémy, které mají třeba ve škole, a nacházejí tam podporu. Učí se vyjadřovat emoce a přemýšlet o tom, co hrají,“ vyjmenovává pozitiva.

Sama je zkušenou autorkou několika úspěšných knih pro děti. „Píšu o psech Fanym a Berym. Jsou to reální psi ze skutečné vesnice. Snažím se dětem ukázat, jak je fajn chodit ven do přírody, a zároveň chci, aby děti měly rády český jazyk a aby četly, třeba i společně s rodiči. Mám strach, kam povede to, že dnešní děti moc nečtou a neuvažují o věcech do hloubky,“ zamyslela se.

Podle ní je nové představení filozofickým a zároveň symbolickým pohádkovým příběhem o tom, že když člověk skutečně něco hodně chce, tak toho může dosáhnout. „Je to příběh kluka Petříka, kterému odešel tatínek za prací, ale dlouho se nevrací. Jemu i mamince se velmi stýská. Jednou k němu v noci nakoukne do pokoje Měsíc a vyzve ho, aby šel tatínka hledat,“ vypravuje Ivana Fexová.

Chlapec se tedy vydává na putování vesmírem k Večernici. Společnost mu dělá kočka Mňauka a pes Sany. Během cesty potkávají různé nadpozemské bytosti, a než dojdou k vysněnému cíli, musí plnit i různé úkoly.

Premiéra představení Kopce a kopečky přání je ve čtvrtek 25. ledna od 17 hodin v jihlavském Diodu. První repríza je 22. února a další se uskuteční ve škole 20. března. Zájemci si mohou vstupenky na představení telefonicky rezervovat v jihlavském gymnáziu.