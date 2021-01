Dopravě v Jihlavě se od září uleví, pomůže nový sjezd u Vodního ráje

„Pomůže nám to zklidnit dopravu ve městě,“ věří uvolněný radní pro dopravu Jaroslav Vymazal.

Sjezd z dálničního přivaděče do této zóny je možný zatím jenom od Havlíčkova Brodu. Řidiči, kteří jedou ve směru od Znojma nebo Pelhřimova, musí do této lokality u řeky Jihlavy jezdit přes celé centrum města. Z obchvatu totiž nesjedou.

V dopravní špičce to znamená trávit dlouhé desítky minut v kolonách. Nově vybudovaný sjezd by měl podle dopravní studie ulevit především ulicím Jiráskova, Fritzova, Romana Havelky a Havlíčkova.

Stavba mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 na ulici Romana Havelky začala loni na začátku října. Teď stavební práce přerušila zima. Dělníci ale stihli udělat odvodnění, včetně vybudování nové kanalizace, což si vyžádalo dopravní omezení na sjezdu od Havlíčkova Brodu. Podařilo se také udělat další zemní přípravné práce.

Stavba sjezdové rampy bude rozdělena do dvou etap

„Znovu by se měli dělníci na stavbu vrátit začátkem jara. A to nejpozději v březnu. Jakmile to dovolí klimatické podmínky, bychom chtěli opět začít,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje města Alena Kottová.

Samotná stavba sjezdové rampy bude rozdělena do dvou etap a vyžádá si jistá dopravní omezení. Ulice Romana Havelky bude ale po celou dobu průjezdná, vždy alespoň jedním jízdním pruhem, a doprava bude řízená semafory.

„Také zásobování komerční zóny nebude narušeno,“ ujistila Kottová.



V první fázi se upraví jižní polovina ulice Romana Havelky, což bude křižovatka s napojením na obchodní areály. Během této etapy bude provoz veden po severní straně ulice za střídavého provozu řízeného světelnou signalizací.

„Komunikace vedoucí k obchodnímu areálu bude při tomto omezení jednosměrná a šířka jízdního pruhu v ulici Romana Havelky, po kterém se povede doprava, bude minimálně tři a půl metru,“ uvedl náměstek primátorky Petr Ryška. Tato etapa by měla být dokončena do konce května.

V druhé etapě se počítá se stavbou severní části ulice Romana Havelky a se samotnou sjezdovou rampou z přivaděče. Provoz by měl být veden již po hotové části komunikace, která bude mít dva jízdní pruhy a šířku sedm a půl metru. Při výstavbě sjezdu zůstane na nájezdu pruh široký minimálně čtyři metry.

Nový sjezd vyjde zhruba na 33,3 milionů korun

Z mostu přes ulici Romana Havelky, jenž je na přivaděči, budou řidiči do budoucna najíždět na sjezdovou rampu a stáčet se k ulici Romana Havelky. Napojení na tuto silnici pak bude řešeno klasickou křižovatkou. Most nechalo Ředitelství silnic a dálnic nedávno kompletně opravit a připravit na sjezd.

Kompletní stavba nového sjezdu by měla být hotová do konce září. Investorem je město Jihlava a zčásti jej financuje Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Vyjde zhruba na 33,3 milionu korun včetně DPH. O vybudování se stará firma Skanska.

Původně chtělo vedení města loni kvůli úsporám třicetimilionovou investici odložit. Nakonec ale tento záměr neprošel. Pro zastupitele napříč politickým spektrem je sjezd prioritní investicí a v rozpočtu jej ponechali.