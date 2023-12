Carsharing. Jihlava chce zkusit sdílení aut, chystá i parkování zdarma

„Je tu prostor pro vytvoření nedělního bezplatné parkování v centru města. Ale určitě to nebude celoplošné. Možnosti vidíme v oranžových a fialových parkovacích zónách,“ řekl primátor.

Nový parkovací systém, který vymezil oficiální parkovací místa a rozdělil plochy ve městě do několika parkovacích zón, začal v Jihlavě fungovat letos na jaře. Přinesl s sebou zdražení parkovného a mimo jiné zavedl úhradu parkovného v noci i o víkendech.

Zatímco rezidenti si nový systém většinou pochvalují, zbylá část veřejnosti včetně opozice ho kritizuje. Lidem vadí například málo parkovacích automatů, příliš drahé parkovné i nemožnost odstavit vůz o víkendech a v noci zdarma. Obávají se například vylidňování centra města.

Podle Ryšky data získaná z monitorovacího vozu ukázala, že i v neděli je v modrých parkovacích zónách v centru města vysoká obsazenost auty. Pokud by se v nich v neděli neplatilo parkovné, negativně by se to podle primátora dotklo rezidentů. „V modrých zónách byla obsazenost v neděli kolem 84 procent. V oranžových a fialových zónách byla obsazenost auty kolem 30 procent. Tam vidíme prostor udělat bezplatné parkování,“ dodal Petr Ryška. Tuto snahu ovšem opozice vítá.

„Od samého začátku jsem chtěla, aby parkování o víkendech bylo zdarma. Takže jsme určitě pro. Minimálně v neděli to podpoří návštěvnost centra města,“ pravila opoziční zastupitelka a bývalá primátorka Karolína Koubová (PiFo). Začátkem ledna chce radnice zveřejnit bližší podrobnosti. Novinky by pak měly začít platit zřejmě od března. Na jaře se také rozšíří parkovací systém do dalších částí města. Tentokrát by to mělo být západním směrem od ulice Telečská k Domu zdraví na Vrchlického ulici.

26. října 2023

Na parkovném má letos město do rozpočtu částku 16 milionů korun. „Všechny prostředky vybrané z parkování jsou do Fondu mobility a vrací se znovu do parkování. Investujeme je zpět na zpevnění ploch pro parkování či na nákup nových parkomatů,“ dodal Ryška.

Dva typy vozů střední třídy

Město se chce zaměřit i na rozvoj sdílené dopravy. Primátor by rád rozšířil počet sdílených kol ve městě a nově vyzkoušel systém sdílených automobilů (carsharing). „Je to služba, kterou stojí za to vyzkoušet. Máme nějaké nabídky a uvidíme. Věřím, že během příštího roku rozjedeme první fázi s nějakým provozovatelem carsharingu. Uvidíme, jak se k tomu postaví obyvatelé. Podle toho se pak budeme rozhodovat dál,“ nastínil Ryška.

Primátor počítá, že by v Jihlavě mohlo být mezi třiceti až padesáti sdílených aut. Zřejmě by to byly dva typy vozů střední třídy. „Město to nijak nezatíží, nebude to dotovat. Musíme se jenom domluvit na podmínkách parkování. Vnímám to jako službu obyvatelům. Pokud by tu byla skupina lidí, kteří by to využívali, tak to má smysl a stojí to za vyzkoušení,“ domnívá se.

Upozornil například na to, že v Praze využívají sdílená auta hlavně mladé rodiny, které bydlí v centru města. „Umím si představit, že sdílená auta by mohly využívat i rodiny, které uvažují o koupi druhého vozu. Kdyby se systém sdílených aut uchytil, mohlo by to vést ke snížení aut ve městě,“ dodal.

Se systémem sdílených automobilů souzní opoziční zastupitelka Karolína Koubová. „Principy sdílené ekonomiky jsou trendem. Neznáme ještě podrobnosti, ale v obecné rovině jsme pro. Jihlava je dostatečně velká na to, aby to uživila,“ konstatovala.