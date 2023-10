Kouč atletické Korely: Sportovce musíte naučit víc, než jen trénovat a závodit

Korely jsou super parta! Tohle platí od samého začátku, kdy se v Jihlavě začal rodit nový atletický oddíl. Po více než dvou letech existence Korela Sports Teamu už se však zdaleka nejedná jen o partičku kamarádů, kteří začali společně trénovat s vizí, že jednou můžou nakouknout i do „velké atletiky“.

Teď už mají pevné místo na vysočinské sportovní mapě a společně pokukují po republikových úspěších. „Když jsme Korelu zakládali, chtěli jsme dětem nejen nabídnout další alternativu, jak smysluplně trávit volný čas a správně sportovat, ale začít i budovat oddíl, který se kromě sportu jako takového zaměří na všechny věci, které s ním souvisejí. Na správné návyky, regeneraci, stravování… Zároveň dáváme velký důraz na to, abychom opravdu fungovali a chovali se jako jeden tým,“ říká Aleš Láník, sám bývalý vrcholový sportovec.

Spousta lidí vás zná z dob vaší aktivní kariéry. Můžete v krátkosti přiblížit, čemu všemu jste se věnoval?

Od sedmi let běžeckému lyžování, které jsem od žákovských kategorií kombinoval s triatlonem. Později se pak mými hlavními sporty staly triatlon a duatlon a běžecké lyžování zůstalo jen doplňkovým v rámci zimní přípravy. Sport mě vždycky hrozně bavil a postupně přinášel i úspěchy. Od dorosteneckých kategorií jsem měl možnost reprezentovat Českou republiku na mistrovství Evropy i světa, nejdříve pouze v duatlonu, v kategorii dospělých potom také v triatlonu.

Co si ze své úspěšné sportovní kariéry přenášíte do trénování?

Díky tomu, že jsem se ve sportovním prostředí pohyboval velkou část života, nasbíral jsem spoustu zkušeností, které bych rád předal dále. Výkonnostní sport totiž není jen o tréninku a závodech nebo soutěžích, je skládačkou spousty aspektů. Kromě samotného tréninku, který je potřeba pečlivě plánovat, je nezbytné naučit mladé sportovce jistým návykům, aby byly připraveni nejen na výkonnostní, ale třeba i vrcholový sport.

Které jsou podle vás nejdůležitější?

Sportovec by se měl umět na svůj sport podívat jako na koncept, nikoli jen jako na režim trénink, závod, trénink… A přibrat si k tomu i další věci, jako je například regenerace, strava, oblečení. Ale hlavně si uvědomit, proč všechno dělá, jaký to má význam. Pokud si to takto dokáže pospojovat a nastavit, bude mít pro výkonnostní sport dobré předpoklady. I tady ale platí, že všeho moc škodí. Proto musí umět ze svého sportovního světa také vystoupit, na chvíli na něj zapomenout, vyčistit si hlavu. Jinak hrozí ztráta motivace, vyhoření. I tohle je potřeba sportovce učit.

Zmínil jste běžecké lyžování, duatlon a triatlon, ale co vás přitáhlo k atletice?

K atletice a trenérství jsem se dostal prostřednictvím svých dětí, které atletiku dělaly, respektive dělají. Atletická běžecká příprava navíc byla hlavní součástí mých tréninků na triatlon. Díky ní byl běh mojí nejsilnější disciplínou. Nejblíže k vrcholové atletice jsem měl při svém působení v Dukle Praha, kde v té době trénovali například desetibojaři Tomáš Dvořák a Roman Šebrle.

Proč se jmenujete právě Korela Sports Team? Korela, co to znamená?

Proč Korela? To jsou otázky, se kterými se občas setkáváme. Je potěšující, že se to lidé snaží rozklíčovat a zajímá je to. Všechno se pojí k založení našeho oddílu, kdy se tři nadšenci domluvili, že vytvoří úplně nový sportovní oddíl. Vznik této myšlenky byl výsledkem různých podnětů, jak připravovat děti, jak trénovat, jak vše dělat podle svého s maximální možnou efektivitou. Název Korela vznikl spojením počátečních dvou písmen našich příjmení. Přišlo nám to jiné, zajímavé, výjimečné a dobře zapamatovatelné. Poměrně brzy jsme sice z původní sestavy zůstali s Michalem Remešem jen dva, ale název už jsme samozřejmě měnit nehodlali. A součástí našeho týmu je i maskot Elvis, velká plyšová korela, která jezdí všude s námi. (usmívá se)

Kolik dětí u vás aktuálně sportuje a jak vypadá příprava?

Máme v oddíle přibližně 50 dětí od šesti do 15 let, o které se stará celkem šest trenérů. Rozdělené jsou do tří tréninkových skupin podle věku a schází se dvakrát až čtyřikrát týdně. Tréninky máme převážně na jihlavském atletickém stadionu Na Stoupách, ale v průběhu roku zařazujeme různé druhy tréninků jako například posilování, strečink, trampolíny, TRX nebo měníme pro zpestření místo, chodíme pochopitelně také do terénu. Dvakrát ročně navíc pořádáme soustředění.

Jakým způsobem nabíráte nové členy?

Nepořádáme masivní nábory, naše základna se rozšiřuje přirozenou cestou díky povědomí o tom, co děláme, a na základě doporučení. Naším cílem ani není mít velký oddíl s obrovskou základnou, ale klub dosahující určitých kvalit, takže dáváme přednost osobnímu přístupu a servisu před kvantitou. Ozve-li se zájemce, nikoho neodmítáme, necháme nějaký čas na rozkoukání a vzájemné poznání se. Poté si řekneme, zda budeme, či nebudeme spolupracovat. Podle mě je tenhle postup fér pro obě strany.

Čím se zatím můžete nejvíc pochlubit?

Nejpodstatnější je, že děti sportování u nás baví, že na tréninky a závody chodí a jezdí rády. A že se vytvořila výborná parta, která drží při sobě. Ale jelikož jsme sportovci, musím zmínit některé konkrétní úspěchy. Dvě naše atletky Vendy Habermannová a Marky Šlapalová loni reprezentovaly Kraj Vysočina na letní olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. A pět korel už se představilo na mezikrajových utkáních. Pravidelně sbíráme medaile na krajských mistrovstvích žákovských kategorií a v Lize Vysočiny přípravek, tady naše dívčí štafeta už druhým rokem dokonce celé Vysočině vládne. A za úspěch považuju i to, že se nám podařilo uspořádat už tři ročníky letního sportovního příměstského kempu, jenž je nejen pro atlety, ale také pro mladé sportovce z jiných odvětví.

Kam by měl váš oddíl dál směřovat, dáváte si nějaké konkrétní cíle?

Po sportovní stránce je hlavním cílem výkonnostní růst dětí. A když mám být zase konkrétní, v následující sezoně bychom rádi viděli některé svěřence na letní olympiádě dětí a mládeže a třeba už i na mistrovství republiky. Jinak chceme děti díky sportu připravovat také na fungování v běžném životě – aby byly ctižádostivé, ochotné pracovat a uměly být součástí kolektivu.