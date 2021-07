Na opraveném chrámu svaté Markéty bude i vyhlídka do zámecké zahrady

Mše slouží v kulturním domě Když byl chrám svaté Markéty v roce 2019 kvůli rekonstrukci uzavřen a vyklizen, farníci přišli na tři roky o místo, kde se do té doby odehrával jejich pravidelný duchovní život. Najednou nebylo, kde by se lidé setkávali, kde by se konaly pravidelné bohoslužby, obřady, křty, svatby či pohřby. Jiný kostel totiž v Jaroměřicích není. Farníci se museli smířit s provizoriem. „K dispozici máme na faře kapli a bohoslužby sloužíme v kulturním domě. V místě, kde je pódium a kde se hrála divadelní představení, se nyní slouží nedělní mše svaté,“ pousmál se farář Tomáš Holcner. A bohoslužby se konají třeba i na nádvoří fary. Nejhůř změnu podle něj nesli senioři. „Je to citlivé téma, které bolestně lidé vnímají při pohřbech a rozloučení se svými blízkými. Ti starší dokonce plakali, říkali – doufejme, že se otevření kostela dožijeme,“ popsal.



Improvizace na lešení Pět měsíců po zavření chrámu nastal lockdown a kostely se zavřely i ve zbytku republiky. Farář Holcner si pochvaluje, jak se jeho farníci, včetně těch nejstarších, naučili sledovat online přenášené bohoslužby. Dokonce jim zprostředkoval dvě unikátní mše přímo z uzavřeného kostela. A to konkrétně z míst, kam se lidé dostanou jednou za 150let při opravě chrámu. „Domluvil jsem se se stavbaři a půlnoční mši jsem sloužil z lešení v lucerně kostela. O tři patra níž, u unikátní fresky pod kopulí chrámu se zase konaly velikonoční bohoslužby. Vytvořili jsme na místě oltář a přinesli všechny potřebné atributy. I varhaník si na místo přinesl malé přenosné varhany,“ popsal jaroměřický farář. Do nově opraveného chrámu svaté Markéty se lidé dostanou v příštím roce.