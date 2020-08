Experiment s tavením skla skončí. Středověká pec v Brodě dala, co mohla

„Za tu dobu jsme si ověřili, že lze v replice pece sklo tavit. Archeologický pokus nyní přeneseme do druhé etapy, kdy budeme pec sledovat při jejím přirozeném rozpadu,“ řekl ředitel havlíčkobrodského Muzea Vysočiny Michal Kamp.

K tomu, že tavba skla v replice historické pece skončí, je ale důvodů víc. Projekt byl od počátku koncipován jako pětiletý, na tak dlouhou dobu mělo muzeum vyjednán pronájem pozemku od města.

Z muzea během té doby rovněž odešli dva hlavní protagonisté celého pokusu. Nejprve skončil ředitel Jiří Jedlička, který vznik pece inicioval. Později ho následoval i Aleš Knápek, archeolog a hlavní technolog pece.

Pro muzeum je provoz pece finančně náročný. Zatímco dříve byly dotace, letos projekt žádné peníze navíc nezískal.

„A už jsme dosáhli maxima. Experiment se v posledních letech jen opakuje, už se nedá nikam dál posunout,“ dodává Kamp.

Proto přišel čas na druhou fázi. „I v minulosti to tak bývalo. Skláři postavili pec, tavili sklo a poté, co spálili dřevo a vytěžili les, nechali pec být a odešli. My budeme zkoumat, co se s pecí dělo pak, jak degradovala a rozpadala se,“ říká ředitel muzea.

Pec se roztápí už od středy

Sobotní tavba skla tak bude úplně poslední. Skláři, kteří se na výrobě podíleli, ji berou jako jakousi pietu. „Budeme to koncipovat spíše v komornějším duchu, nebude to tak velká akce jako bývala v minulosti,“ říká Michal Kamp.

Akce je přístupná veřejnosti, letos se však obejde bez většího doprovodného programu. Louky na Vlkovsku, kde pec stojí, jsou po deštivém jaru a létu podmáčené a nedovolují stavbu více stanů. Vlhko dělá problémy i samotným muzejníkům při roztápění pece. V ní se intenzivně topí už od středy, postupně je ji třeba rozehřát na 1 400 stupňů Celsia.

„Natáhla do sebe vlhkost a uvolňuje se z ní dost páry. Letos chce roztápění víc umu,“ svěřil se Kamp.

Repliku historické sklářské pece muzeum postavilo v roce 2015. „Několik let se věnujeme projektu Sklářství na Vysočině. Historii sklářství jsme chtěli ukázat i v praktické podobě. A také si ověřit, zda staré teoretické postupy při výrobě skla mohly opravdu fungovat,“ vysvětloval ještě před stavbou pece někdejší ředitel muzea Jiří Jedlička.

Už během prvních tří ročníků, kdy postupně vychytávali nedostatky, dokázal František Novák z Dobronína, sklář a specialista na výrobu replik historického skla z 2. až 18. století, že sklo lze v peci podle starých postupů i z původních materiálů skutečně vyrobit.