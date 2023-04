O útulek pro psy se v Brodě bude nově starat soukromá veterinární klinika

11:06

Město Havlíčkův Brod mění koncepci provozování útulku pro odchycené psy. Místo městského zařízení se o něj bude starat soukromá veterinární klinika. Radnici to má přinést úspory. Spojené je to ovšem s přestěhováním útulku do centra města. A ne všichni sousedé jsou z nápadu nadšení.