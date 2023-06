Cesta na oblíbený skatepark může být nebezpečná. Kolem denně projedou tisíce aut

Skatepark se nachází ve stráni mezi koupalištěm a sídlištěm Výšina. Podél něj vede severovýchodní obchvat. Po hlavní silnici projedou denně tisíce aut včetně těžké nákladní dopravy. Provoz se tu po otevření jihovýchodního kvadrantu obchvatu ještě znásobí.

Už nyní ale čas od času dochází k nebezpečným situacím. Minulý týden se o tom přesvědčil i redaktor MF DNES. Přes frekventovanou silnici přebíhají děti. V úterý nechybělo mnoho a jeden z chlapců skončil pod koly projíždějícího auta.

„Je to opravdu dost nebezpečné. U skateparku není kde zastavit. Když děti rodiče vysadí nebo pro ně dojedou, běhají děti přes obchvat. Sám už jsem to několikrát viděl, je to velký risk,“ svěřil se Milan Šedý. Sám v lokalitě bydlí, děti má. Je rovněž předsedou Sdružení rodičů a přátel školy při nedaleké základní škole Nuselská.

Ne všechny děti se na skatepark dostanou po svých. Některé, třeba z opačného konce města či okolních vesnic, čas od času dovezou rodiče. A zaparkují nejblíž skateparku. To je možné přímo naproti za obchvatem u sběrného dvora. Je tam i zastávka městské hromadné dopravy. „To je pro nás nová informace. Že by děti přebíhaly přes obchvat a hrozilo by riziko střetu s autem, na to zatím nikdo nepoukazoval,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Město s umístěním skateparku nic neudělá

Město hledalo vhodné místo pro umístění skateparku dlouho. Po zkušenostech s fungováním původního hřiště pro skateboardisty za katastrálním úřadem bylo zásadní podmínkou, aby bylo umístěné dál od zástavby. Tak, aby hluk nerušil občany.

Vhodné místo se podařilo nalézt právě nad koupalištěm u obchvatu. Jeden čas se hovořilo i o prostoru u křižovatky Chotěbořské ulice s obchvatem, to ale nakonec kvůli v tu dobu zvažovanému rozšíření křížení padlo.

Podle Honzárka se současným umístěním skateparku vedle obchvatu nebude město nic dělat. Nebude prozatím přijímat ani žádná bezpečnostní opatření, například v podobě vybudování zdi či alespoň postavení zábradlí podél silnice.

„U sběrného dvora možné zaparkovat samozřejmě je. A za obchvat se děti mohou pohodlně dostat podchodem u koupaliště,“ nabádá Honzárek.

Podchod však není na první pohled patrný. A když děti vidí hřiště jen přes silnici, ani je nenapadne nějaký hledat. „V tom případě musí zodpovědnost prokázat rodiče. Musí naučit děti disciplíně, že přes silnici se nepřebíhá, ale chodí podchodem. Nemůžeme každému zajistit stoprocentní bezpečnost na území celého města, to není v silách ani možnostech radnice,“ dodává místostarosta.

Přechod? Vyloučeno...

Ač po tom v minulosti volali i lidé ze sídliště Výšina, kteří vlastní za obchvatem garáže, nebude se vedení města nikterak zasazovat o zřízení přechodu pro chodce. „Ten rozhodně v těchto místech není možný,“ odmítá to Honzárek.

Někteří z rodičů doufali ve vybudování zábrany při stavbě nových protihlukových stěn podél obchvatu. Zrovna vedle hřiště ale žádná stěna nevyrostla, prostor zůstal otevřený. A postavit alespoň zábradlí by podle Honzárka nejspíš narazilo u Ředitelství silnic a dálnic, které je majitelem obchvatu.

Přístup ke skateparku je v tuto chvíli trochu ztížen ve směru od Reynkovy ulice. Město na jejím konci nechává vybudovat nové parkoviště, dokončené má být už v létě. To bude ovšem opatřené závorou a určené pouze rezidentům, kteří si parkovací místa dlouhodobě pronajmou. Nikoliv rodičům, kteří si přijedou pro dítko.

„U domova pro seniory ale vznikne sedm parkovacích míst, která budou volně přístupná. Tam budou moci starší skateboardisti nebo rodiče menších auto nechat. Na hřiště pohodlně dojdou podél obchvatu po chodníku,“ dodává Libor Honzárek.

Vybudovat skatepark bylo požadavkem mladých, který vzešel z veřejného fóra v roce 2017. Výsledky, jež radnice příliš nečekala, pak potvrdila anketa. K vybudování hřiště došlo v roce 2021. Město přišlo na více než šest milionů korun.