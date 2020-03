Starou radnici v Brodě čeká po odchodu knihovny další drahá přestavba

Jsou to pouhé dva roky, co byla dokončena nákladná rekonstrukce prostor historické budovy na jižní straně Havlíčkova náměstí. Kompletní obnova Staré radnice vyšla město na 60 milionů korun. A nyní to vypadá, že podobný obnos peněz může do budovy město investovat znovu.

V létě své prostory definitivně opustí krajská knihovna. Přesune se do novostavby v Žižkově ulici vedle kulturního domu Ostrov. Její nové sídlo má být stavebně dokončené nejpozději v červenci.

A Starou radnici tak po mnoha desítkách let čeká jiné využití.

„Po odchodu knihovny bude nutné prostory ve Staré radnici upravit, stavebním pracím se nevyhneme. Do léta veřejnosti a zastupitelům představíme, co konkrétně a jak bychom tam dělali. Cokoli to bude, tak to nebude snadné, protože Stará radnice je prakticky složená ze tří domů,“ vzkázal havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Už před rokem vedení města sestavilo pracovní skupinu, která se měla využitím prostor Staré radnice zabývat. Ačkoliv její představy určitým směrem míří, definitivní zatím nic není. Konkrétní návrh dosud nikdo nepředložil.

„Čekali jsme na vyjádření Kraje Vysočina, zda nebude mít zájem o budovu bývalé obchodní akademie pro regionální muzejní expozici. Když nám vzkázal, že nikoliv, uvolnily se nám možnosti, jak naložit s radnicí,“ vysvětluje místostarosta.

Myšlenky vedení města tak nyní směřují k tomu, aby právě pro tyto účely byla Stará radnice adaptovaná. „Naší představou je, aby prostory Staré radnice sloužily ke vzdělávání obyvatel v oblasti kultury a historie města,“ naznačil Honzárek.

Do Staré radnice by se mohlo přestěhovat turistické informační centrum. To by se zde ve větší míře mohlo podílet na pořádání menších výstav, ať už třeba fotografických, ve spolupráci s různými spolky, nebo na některá aktuální témata.

Část prostor po knihovně by měla sloužit jako výstavní síň, kde by zájemci nalezli všechno možné o historii města a jeho nejbližšího okolí. „Havlíčkův Brod dosud žádnou regionální expozici nemá,“ podotkl ředitel brodského Muzea Vysočiny Michal Kamp.

Výtah namísto schodolezu

Hovoří se o jakési chronologii vývoje města od jeho založení až po současnost. Doplnit by ji měl model města před asanací původního centra, který vytvořili studenti stavební školy a který už je u vestibulu nainstalován. Na přípravě expozice by město mohlo spolupracovat právě s muzeem.

Pro jakékoli využití však bude nutné prostory nejdřív upravit. Jak přesně, zatím není jisté. Jedinou vcelku jasnou věcí je podle Libora Honzárka vybudování kvalitního výtahu. „To bude nutné. Stará radnice musí být přístupná hůře se pohybujícím osobám a současný schodolez je značně problémový. Musíme to ale s památkáři udělat tak, abychom co nejméně zasáhli do historických zdí,“ říká.

Zároveň při stavebních úpravách bude třeba postupovat tak, aby už nebylo zasahováno do interiérů, jež nechalo město rekonstruovat v uplynulých letech. Při pracích rozdělených do pěti etap se upravovala sklepní restaurace i jednotlivá podlaží až po střechu, právě s výjimkou prostor knihovny. Instalovala se ale například i technika, jako je kotelna či vzduchotechnika, které jsou už teď dimenzované i pro místnosti po knihovně.

„Stejně to ale s největší pravděpodobností bude hlavně otázka peněz. Bude záležet, zda zastupitelé na další nákladnou rekonstrukci kývnou a jak rychle,“ podotkl místostarosta Zbyněk Stejskal.

Sám si uvědomuje, že pro některé zastupitele může být další investice v řádu desítek milionů do Staré radnice neakceptovatelná.

Představit, co přesně by ve Staré radnici nakonec mohlo být, co bude proměna stále ještě knihovnických prostor obsahovat, kolik to bude stát a kde na to město vezme, chce vedení Havlíčkova Brodu v létě. „V ideálním případě by se mohlo začít s opravou v příštím roce, případně pak v roce 2022,“ konstatoval Libor Honzárek.

Zásadní k tomu všemu je, aby prostory opustila krajská knihovna. Podle krajského úřadu by tomu po letní kolaudaci nemělo nic bránit, její nové sídlo je před dokončením.

„Zima si nevyžádala žádná stavební nebo technologická omezení. Momentálně jsou pokládány podlahy a dělají se výmalby,“ popsala před několika dny mluvčí kraje Jitka Svatošová. Během jara dojde k venkovním úpravám terénu a sázení zelené západní stěny.

„Přesný termín stěhování upřesníme v druhé polovině roku a po domluvě s vedením knihovny,“ vzkázala krajská mluvčí.