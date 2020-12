Pilotní projekt. Havlíčkův Brod sleduje zaplnění popelnic pomocí kódů

Po letošní revoluci ve stanovování poplatku za odpad zůstává vše při starém. I nadále budou lidé za svoz a uložení komunálních odpadů platit 720 korun za osobu a rok. Od poplatku jsou zcela oproštěni novorozenci do jednoho roku věku. A pokračují i padesátiprocentní slevy pro děti a mládež do 18 let.

„Výše poplatku zůstává stejná i přes to, že se meziročně opět o dvacet korun zvýšily celkové náklady na svoz odpadů. Na jednoho obyvatele připadá v průměru 766 korun,“ informoval zastupitele starosta Jan Tecl.

Nové úspory a zefektivnění provozu si však radnice slibuje od novinky, kterou zavedlo v posledních měsících letošního roku. Všechny svážené popelnice opatřovaly technické služby QR kódy, s nimiž se dále bude pracovat.

„Popeláři při svozech každý kód načtou a v tabletech zadají, jak moc je popelnice naplněná. Zda je plná, poloprázdná, nebo třeba naplněná jen ze čtvrtiny. Tyto údaje budeme zhruba půl roku sbírat a na jejich základě provedeme změny,“ popsal místostarosta Zbyněk Stejskal.

Využítí kontejnerů pomůže nastavit intervaly svozů

Technické služby, které se o svoz odpadu ve městě starají, podle naplněnosti popelnic efektivněji naplánují jejich vyvážení. V lokalitách, kde nebudou po týdnu zcela naplněné, například přistoupí k prodloužení intervalu svozu. A naopak na sídlištích, kde kontejnery přetékají, může být svoz častější.

„Prodloužením intervalu svozu komunálního odpadu by se nám zároveň uvolnily kukavozy pro svoz odpadu tříděného, který častější vyvážení potřebuje,“ doplnil Stejskal.

Pro specializovanou firmu je monitoring naplněnosti popelnic v Havlíčkově Brodě pilotním projektem. Na jeho výsledky čekají další města a obce v okolí, například v Podoubraví. První čísla, na něž by mohly změnami reagovat už i brodské technické služby, by měly být na jaře.