Havlíčkův Brod zlikviduje starý skatepark, který byl už spíše pro zlost

Malé hřiště patřilo skateboardistům a koloběžkářům od počátku tohoto století. Do provozu bylo uvedeno v roce 2002.

Jenže než aby rozdávalo radost, bylo spíš pro zlost. Jednak obyvatelům v sousedství, kteří kromě povyku účastníků a hiphopové hudby slyšeli i neustálé a velmi hlasité drnčení překážek.

A později i samotným skateboardistům. Ti v roce 2011 svůj názor dali vedení města najevo v petici, kterou podepsalo zhruba 250 lidí. Už tehdy její autoři tvrdili, že stávající skatepark je příliš malý, neudržovaný a nebezpečný.

Modernizace by byla nákladná

Když se po letech plánování a příprav povedlo loni dokončit moderní skatepark u obchvatu nad koupalištěm, mohlo město přistoupit ke zrušení jeho předchůdce. Rada města nyní schválila likvidaci starého hřiště. Kovové překážky pak věnovala do Dřetovic, odkud by si pro ně měli co nevidět přijet.

„Úmysl zbavit se překážek jsme rozšířili mimo jiné i mezi skateovou komunitu, kde se nabídka už sama šířila dál. Až se nám ozvali právě z této obce na Kladensku, že by si pro překážky přijeli a odvezli je všechny najednou,“ popisuje místostarosta Zbyněk Stejskal.

Brodská radnice nechce plácek dál udržovat. „Kovové překážky opravdu mohou být nebezpečné. Nesplňují dnešní normy. Pokud bychom je chtěli nechat modernizovat, bylo by to příliš nákladné. Máme nový skatepark, tak jsme rozhodli, že ten starý zrušíme,“ dodává Stejskal.

Co bude dál? Rozhodne sousední pozemek

Co bude s hřišťátkem dál, není zcela jasné. Město do něj podle místostarosty prozatím nebude investovat nic. Počká si, až se podaří vyjasnit situace ohledně developerského projektu, který by mohl vzniknout hned na sousedním pozemku.

Bytový dům na místě bývalých jeslí a soukromé školky chce stavět podnikatel Jaromír Landsman. Jeho záměr, ačkoliv proti němu sousedé sepsali petici, zastupitelé v prosinci posunuli do další fáze, když schválili zahájení procesu změny územního plánu.

„Je to jedna z posledních věcí, kterou bych chtěl v Brodě udělat. Pro mě to není komerčně až tak zajímavý projekt, ale podnikám tu desítky let a tomu městu něco dlužím,“ tvrdí developer, který mimo jiné stavěl bytovky na Pražské a stojí třeba i za rekonstrukcí prvorepublikové vily pod altánkem v parku Budoucnost. Hovoří přitom především o zkrášlení nepříliš výstavního koutu města.

Postavit by zde chtěl moderní bytovku s luxusnějšími byty pro mladší movitější klientelu. Při představování svého projektu zmiňoval i dosluhující hřiště. Také tento pozemek by rád využil, přetvořil a vylepšil, s největší pravděpodobností pro zázemí budoucích obyvatel. „Pokud by tento záměr dopadl, chtěli bychom prostor hřiště nějak řešit. Ideálně ve spolupráci s investorem dle potřeb lidí, kteří v této lokalitě budou bydlet,“ vzkázal Zbyněk Stejskal.

„U řeky by domy stát měly“

K návrhu Jaromíra Landsmana zastupitelé v prosinci nebyli jednotní. Zejména opozice se postavila za autory petice, kteří se obávají stavby v záplavovém území i vzniku ubytovny. To však developer striktně odmítá. Naopak vedení města tento projekt podpořilo.

Podle místostarosty Libora Honzárka je Landsmanův projekt hodnotný zvláště v tom, že novou výstavbou řeší nepříliš útulný prostor přímo v zástavbě a nezasahuje do krajiny za městem. „Objekty už tu stojí, investor je chce jen upravit a rozšířit. U řeky by domy stát měly, jen je třeba je tam umístit s citem,“ prohlásil.

Že v Brodě vyroste nový skatepark, se víceméně rozhodlo na besedě s veřejností na podzim roku 2017. Tehdy právě díky hlasům mladé generace tato investice zvítězila v celoměstském hlasování.

Betonové dílo s pevnými překážkami i vyhloubenými vanami na ploše přibližně tisíc metrů čtverečních stálo zhruba šest milionů korun. Otevřeno bylo v polovině loňského roku. Od té doby je dennodenně zaplněno dětmi a mládeží.