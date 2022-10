Výhru ze soutěže dává havlíčkobrodská radnice na restaurování fresek

Z milionové finanční odměny město přispělo na restaurování fresek v tomto kostele. Po první etapě, která se uskutečnila v loňském roce, odborníci pokračují v pracích i letos. „Jejich druhá část se týká především kopule kostela s malbou, která zobrazuje Nejsvětější Trojici na nebesích,“ uvedla mluvčí radnice Alena Doležalová.

Ve výšce deseti metrů

Už týdny do Brodu dojíždějí restaurátoři z Litomyšle. Postupně letošní díl prací dokončují, hotovo budou mít do konce října. „Už se blížíme ke konci,“ přikyvuje Josef Mathes, jeden z trojice pracovníků.

V kostele stojí lešení, restaurátoři pracují ve výšce zhruba deseti až patnácti metrů. Obnovují fasádu a barokní malby v kopuli. Snaží se o co nejvěrnější dochování historicky hodnotné figurální výmalby barokního umělce Ignáce Pěšiny z Čechorodu. „Na to, v jakém stavu je samotný kostel, na tom malby nejsou až tak tragicky. Je na co navázat. V rozích jsou trhliny způsobené špatnou statikou budovy, ve spodní části pak dochází ke ztrátě pojiva vrstev a odlupování. Místy se pod povrchem tvoří dutinky. Ale není to žádná katastrofa,“ popisuje stav tři staletí starých maleb Mathes.

Scény s Adamem a Evou

Původní autor si při jejich tvorbě vzal za vzor slavného Michelangela a jeho výzdobu Sixtinské kaple v dnešním Vatikánu. Do kopule vykreslil několik výjevů a scén s archandělem Michaelem nebo Adamem a Evou, využíval i motiv zeměkoule.

Restaurátoři fresky na ploše několika metrů čtverečních museli nejprve očistit od prachu. Poté zajistili pomocí přelepů gázou a rozpustnou celulózou ty části, kde hrozilo výraznější odpadávání větších ploch.

„Provést jsme museli i hloubkové zpevnění, injektáž dutinek vápennou směsí a vytmelení. Tmelili jsme hlavně plochy zasahující do štuku. Poté následovalo plošné fixování a až na závěr retušování maleb samotných,“ popsal Josef Mathes.

První etapa, jež se uskutečnila v závěru loňského roku a částečně se přesunula i do roku letošního, obsahovala přibližně třetinu kopule. Práce restaurátorům zabraly v součtu zhruba tři měsíce. Nyní dokončovaná druhá etapa byla kratší, na druhé třetině výjevů už nebylo potřeba tolik zásahů. Dokončit obnovu kopule by se mohlo podařit už v roce příštím.

Památka v majetku církve

Kostel je v majetku církve, spravuje ho havlíčkobrodská farnost. Ta se také na jeho obnovu snaží získat peníze. Daří se tak z nejrůznějších dotací. Město Havlíčkův Brod na první etapu přispělo 350 tisíci z milionové výhry v soutěži Historické město roku 2020. Letos přidalo dalších 130 tisíc korun.

Svatostánek, někdy rovněž nazývaný Nejsvětější Trojice, patří k mladším kostelům v Brodě. Vybudován byl v letech 1719 až 1720 zásluhou místního děkana Jana Křtitele Seidla. Stojí v bývalé děkanské zahradě, nedaleko dnešního vstupu do parku Budoucnost ze Štáflovy ulice.

Má neobvyklý tvar. Tvoří jej šestiboká centrální stavba. K ní byla ze statických důvodů v roce 1731 přistavěna dvě křídla. Krátce po dokončení stavby si totiž kostel začal „sedat“ a praskaly zdi. Před kostelem stojícím pod skálou se nachází trojboká kaple svatého Kříže z roku 1761. U ní vytékal údajně zázračný uzdravující pramen.

Samotný kostel podle pověsti vyrostl na místě, kde vykvetl tulipán se třemi květy. Právě ty měly symbolizovat Nejsvětější Trojici.

V minulosti kostel díky svému neobvyklému tvaru býval ozdobou této části parku. O Květné neděli z něho vycházel průvod mířící do hlavního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nicméně v posledních desítkách let nebyl využíván a výrazně zchátral.

„Nastoupil jsem do Brodu před pěti lety a tento kostel jsem přebíral v podstatě jako ruinu,“ pravil děkan havlíčkobrodské farnosti Oldřich Kučera.

Snahou farnosti i vedení města je kostel postupně opravit a znovu ho začít využívat. „Sloužit by mohl k drobnějším kulturním a společenským účelům i případným občasným církevním akcím,“ dodal Kučera.