PES lidi na rozsvěcení stromů nepustí, omezí i tradiční adventní akce

Celá řada měst v kraji připravuje předvánoční programy v jejich obvyklém rozsahu. Zda se však budou moci uskutečnit a v jaké podobě, se rozhodnou až na poslední chvíli.



„Konečné rozhodnutí se bude odvíjet od aktuální epidemické situace a platných nařízení vlády,“ shrnula mluvčí radnice v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová.

Malou nápovědu dal pořadatelům koncem minulého týdne zveřejněný Protiepidemický systém (PES). Podle něj nyní v celé republice platí opatření pro pátý, nejvyšší stupeň rizika, přičemž pokles šíření epidemie umožní od pondělí spadnout do opatření čtvrtého stupně, pro který epidemiologická situace splňuje kritéria již týden.

Jenže to je málo. Protože každý pokles na nižší úroveň musí při snižování vytrvat nejméně celý týden, čtyřka bude platit i přes první adventní víkend 28. a 29. listopadu. A na tuto dobu si mnohá města plánovala slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s programem. To ale možné ještě nebude. Ve čtvrtém stupni se hromadných akcí může účastnit pouhých šest lidí.

Rozsvícení vánočního stromu? Na Facebooku

Jak k rozsvěcení stromu za této situace přistoupí, už vědí například v Pelhřimově. „Vánoční strom rozsvítíme, ale akci nebudeme nijak popularizovat, protože nechceme, aby se sešli lidé,“ uvedl starosta Ladislav Med.

Událost doplní slavnostní fanfáry z věže. Vše se bude natáčet a živě přenášet na webových stránkách a Facebooku města.

Stejně tak budou první adventní neděli postupovat ve Žďáře nad Sázavou. „Rozsvícení vánočního stromu bude streamováno na Facebooku města. Chybět při něm nebudou ani vánoční písně nebo online proslov a zdravice starosty,“ popsala místostarostka Ludmila Řezníčková.

I ve Velkém Meziříčí přemýšlejí, že vánoční strom rozsvítí v neděli 29. listopadu potají. „Zvažuje se varianta, že se stromeček rozsvítí v tichosti bez přítomnosti lidí a slavnostní zahájení vánočního období proběhne později,“ sdělila mluvčí radnice Michaela Hudková.

PES ovlivní i Mikuláše

Velký celoodpolední kulturní program s rockovým koncertem i vystoupením dechové sekce základní umělecké školy chystali na první adventní neděli v Třebíči-Borovině. Po něm mělo následovat rozsvícení stromu a světelná show. I to budou muset pořadatelé zrušit.

Organizátorům zřejmě nepomůže ani případné další snížení stupně v PES na trojku v následujícím týdnu, na kdy připadá Mikuláš. Na třetím stupni, k němuž má navíc současná situace daleko, se venkovních veřejných akcí může zúčastnit jen 50 lidí. Jenže například při každoročním sletu Mikulášů, andělů a čertů se centrum Havlíčkova Brodu zaplní i několika tisíci lidí.

Pokud by nálož epidemie i nadále soustavně klesala a každý týden mohlo riziko nákazy v systému PES spadnout o jednu úroveň níž, což ale epidemiologové nepovažují za pravděpodobné, na stupeň jedna by se Česko dostalo až 14. prosince. I v prvním stupni ale platí omezení počtu lidí při venkovních veřejných akcích na 500.

Zda za takových podmínek bude možné uspořádat krátké předvánoční trhy, zatím není zcela jisté. „Městské divadlo a kino Ostrov, které je organizátorem trhů, v tuto chvíli pouze registruje přihlášky trhovců, kdyby stanovené podmínky umožnily jejich konání,“ řekla mluvčí brodské radnice Doležalová.

Jihlava akce zrušila. Včetně kluziště na náměstí

Razantně se už s předstihem rozhodli reagovat na epidemickou situaci v Jihlavě. Magistrát prakticky všechny akce vztahující se k době adventu už zrušil. Nebude kruhové kluziště kolem morového sloupu, které si loni získalo velkou oblibu. Nebude ani tradiční jarmark či doprovodný kulturní program.

O podobě adventu jihlavský odbor kultury přemýšlel už od jara. „Měli jsme postupně asi deset variant,“ poznamenala radní pro kulturu Silvie Čermáková.

Nakonec vyhrála varianta ta vůbec nejúspornější. Na náměstí má zůstat pouze vánoční strom, betlém, Ježíškova pošta a stromky ozdobené dětmi z mateřských škol.

Jen před pár dny schválili zastupitelé ve Velkém Meziříčí nákup mobilního kluziště, kterým chtěla radnice vyšperkovat atmosféru vánočních trhů. Nyní je však možné, že si ho obyvatelé v letošním roce vůbec neužijí. „Pokud trhy nestihneme do Vánoc, plánuje město alternativu v podobě například zimních trhů,“ doplnila Michaela Hudková.

Svíčky a virtuální tržiště

Někteří pořadatelé přišli s neobvyklými nápady, jak zrušené adventní akce alespoň částečně nahradit i za splnění přísných proticovidových opatření. Například na radnici ve Žďáře nad Sázavou vymysleli akci nazvanou Rozsvítíme naše město.

„Každou adventní neděli mohou lidé rozsvítit svíčku a postavit ji do okna. Budeme takto společně sdílet to, že v adventním čase myslíme na svoji rodinu, kamarády a blízké, s nimiž se v této době můžeme, bohužel, setkávat pouze v omezené míře,“ přiblížila místostarostka Řezníčková.

Náhradní řešení za zrušený prosincový vánoční trh našel i Zámek Žďár. Uspořádá trhy virtuální. „Není nám lhostejné, že by spousta kvalitních řemeslníků a lokálních výrobců přišla o podstatnou část svých ročních příjmů. Zároveň chceme návštěvníkům našeho virtuálního tržiště i letos umožnit výběr originálních dárků,“ vysvětluje koordinátorka trhu Eva Kulková.

Zájemci se na webu zámku mohou jednoduše proklikat na e-shopy nejrůznějších prodejců. Zboží objednané do konce listopadu si pak mohou od 4. do 6. prosince vyzvednout přímo na zámku. Nakupující tak seženou dárky od různých prodejců a bez nákladů na dopravu.

Otázkou zatím zůstává i samotná půlnoční mše. V případném prvním stupni by do kostela mohlo sto lidí, v druhém jen padesát. „Na mši navazuje na věži sv. Bartoloměje slavnostní troubení úryvků z Rybovy vánoční mše. Nedokážeme nyní odhadnout, zda či jak se to uskuteční,“ podotkl starosta Pelhřimova.