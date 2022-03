Slunce pro uprchlíky. Demolice hotelu v Brodě se o rok odkládá

Z Domu dětí a mládeže je teď „hostel“ Z objektu bývalého Domu dětí a mládeže v Brněnské ulici v Jihlavě, který je od roku 2016 prázdný, vznikne dlouhodobá centrála pro uprchlíky z Ukrajiny. Kromě dočasného krátkodobého ubytování nabídne budova také koordinační a komunitní centrum pro uprchlíky. Fungovat by podle primátorky Karolíny Koubové mohlo již v polovině tohoto týdne. První dvě patra mají sloužit k ubytování uprchlíků na přechodnou dobu přibližně sedmi dnů. Jednotlivé pokoje vznikly z bývalých tříd. Sprchy, toalety, ale i kuchyňka, pračky, ledničky jsou společné na chodbách. „Je to takové ubytování hostelového typu. Rozhodně to není žádný luxus, ale na přechodnou dobu to postačí. K dispozici tam bude celkem 30 lůžek. Jeden pokoj má asi 20 metrů čtverečních a jsou v něm čtyři lůžka, ale může jich být i víc, pokud by byla rodina početnější,“ popsala primátorka. Přízemí budovy se promění v komunitní centrum, kde bude i zázemí pro dobrovolníky. Vznikne tam též malý sklad s humanitární pomocí a místo pro setkávání. „Bude to prostor, kde uprchlíci najdou veškeré relevantní informace, protože se už šíří různé dezinformace. Dobrovolníci jim pomohou zorientovat se, řeknou jim, kde jsou jednotlivé instituce a co konkrétního nabízí a jaké jsou tu dostupné služby,“ přibližuje Koubová. Jihlava také přijme koordinátora, který bude propojovat Krajské asistenční centrum, městské organizace, neziskové organizace a dobrovolníky včetně těch z místní ukrajinské komunity, kteří se do pomoci také zapojili. Dosud město nabízelo krátkodobé ubytování prostřednictvím příspěvkové organizace Brána Jihlavy, a to v penzionu v Husově ulici, kde bylo k dispozici patnáct lůžek. To by s otevřením nového střediska mělo nabídku ukončit. Další pomocí uprchlíkům ze strany magistrátu je MHD na tři měsíce zdarma. (ilm)