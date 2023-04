Demolice se ruší, Lidl místo hotelu nebude. Slunce zatím zůstane uprchlíkům

Po dlouhé roky největší ubytovací zařízení v Havlíčkově Brodě s kapacitou kolem 150 hostů vlastní společnost RA HB. Ta byla do druhé poloviny března personálně úzce spjatá s Coop družstvem HB. To je pokračovatelem socialistické Jednoty, provozuje desítky menších prodejen v republice, vlastní i brodský obchodní dům Alej.

Ke konci minulého měsíce však RA HB odkoupila společnost MV Technology. Ta je sesterskou firmou skupiny Schlieger. Společnosti mají stejné majitele, jimiž jsou Markéta Chrbolková a Václav Sýkora. Oba pocházejí z Havlíčkobrodska.

Loni v březnu si Schlieger celý hotel Slunce od původních vlastníků na rok pronajal. Nabídl v něm ubytování Ukrajincům prchajícím před válkou. Jednak rodinám svých zaměstnanců, po uzavření smlouvy s Krajem Vysočina i dalším potřebným, zejména matkám s dětmi.

„Pomoc uprchlíkům se daří, je jich tu momentálně kolem stovky, skoro plný hotel. Ubytovávat je tu budeme i nadále, dokud bude potřeba. Až současná situace pomine, chtěli bychom obnovit fungování hotelu včetně restaurací a kulturního zázemí,“ uvedl provozní ředitel společnosti Schlieger Pavel Matějovič.

Hotel je v dobré kondici

Zároveň zdůraznil, že demoliční výměr, který byl předloni vydán, se ruší. Hotel se bourat nebude, Lidl na jeho místě nevznikne. „Společnost Lidl neplánuje zakoupit objekt hotelu Slunce a plánovaná výstavba prodejny Lidl se tudíž neuskuteční,“ oznámil mluvčí obchodního řetězce Tomáš Myler.

„Demoliční výměr nebyl vydán z důvodu nějakého bezpečnostního rizika. Byl vydán jen proto, aby hotel ustoupil prodejně Lidl. Hotel je v dobré kondici, všechno tu funguje. Nicméně rekonstrukce bude časem nutná,“ poznamenal Matějovič.

Podle něj bude nutný zásah hlavně v kuchyních. Už třetím rokem jsou odstavené, potřebují nově vybavit. Do modernějšího standardu chce firma posunout i veškeré interiéry. A zaměří se i na hospodaření s energiemi. Hotel vybaví tepelnými čerpadly a na střechy nainstaluje fotovoltaické panely. Obnoven by měl být i velký společenský sál, který by opět mohl sloužit pro kongresy, firemní akce nebo plesy.

Žádný časový plán na rekonstrukci si nový majitel hotelu nedává. Dokud to bude situace na Ukrajině vyžadovat a bude platná prodlužovaná smlouva s Krajem Vysočina, bude areál sloužit zejména uprchlíkům. Menší část si firma i nadále ponechá pro svoje montážníky a krátkodobé ubytování.

Růst počtu zakázek

Právě kvůli výhledu na kompletní rekonstrukci bývalý vlastník navrhl hotel zbourat. Nemohl garantovat, že sežene potřebnou sumu peněz. Nový vlastník je finančně zajištěn lépe. Podniká právě v oboru zelených energií, tepelných čerpadel a fotovoltaiky.

Schlieger je na trhu už třináct let. A v tom posledním zaznamenal neuvěřitelný růst. „Loni jsme měli 220 zaměstnanců, v tom letošním už 680,“ prozradil provozní ředitel. Počet zakázek se zvýšil o 460 procent. Právě v těchto dnech firma dokončuje svou desetitisící. Za vše může růst cen energií v loňském roce a snaha lidí o jistou energetickou soběstačnost.

Zákazníky má Schlieger po celé republice. Část svých skladů a zázemí našel u Havlíčkova Brodu. I to, vedle původu jednatelů a jejich patriotství, byl důvod, proč po hotelu Slunce firma sáhla. „Na hotelu a na městě nám záleží,“ přiznává Matějovič.

„Nechtěli jsme, aby tu místo něho vyrostl Lidl. V Brodě se konají výstavy i veletrhy, kdy potřebuje ubytování větší množství lidí. To jim chceme nabídnout,“ dodává.

Spokojené vedení města

Výhrady ke zvažované budoucnosti plochy mezi řekou Sázavou a Masarykovou ulicí mělo i vedení města. Netajilo se tím, že Lidl není v této lokalitě ideální investor. Územní plán však stavbu nákupního centra umožňuje. Úředníci na radnici tak jeho příchod chtěli alespoň co nejvíce ztížit a hned první žádost o úpravu příjezdové cesty loni v květnu zamítli.

Naopak z nynějšího vývoje okolo hotelu Slunce a reálné vidiny jeho zachování je vedení města nadšené. „Je to skvělá zpráva pro turisty i všechny návštěvníky Havlíčkova Brodu, kteří budou potřebovat zajistit ubytování. Udělalo mi to velikou radost,“ prohlásil místostarosta Libor Honzárek.

„Moc bych si přál, aby se veškerá přání novému vlastníku podařilo dotáhnout do konce. Kde to bude možné, budeme mu nápomocní,“ vzkázal.