Trhovci dodávkami blokovali parkoviště, Brod jim teď vyhradí speciální místa

„Je to na velmi dobré cestě. Jednání byla vstřícná, bezproblémová. Pokud se dohoda naplní, bude to pro nás skvělé. Vedení města nám vyšlo vstříc,“ konstatoval Bohuslav Marek, který na tržnici v horní části Smetanova náměstí prodává ovoce a zeleninu.

„Šlo o přátelské jednání. Něco nás při něm napadlo. Pokud to bude technicky a administrativně reálné, může k úpravě dojít velmi rychle, už během pár dní,“ svěřil se i havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Dohoda spočívá ve vytvoření dvou až tří zcela nových parkovacích míst na stávajícím parkovišti před základní uměleckou školou. Ta by vznikla podél chodníku na jižní straně parkoviště. Zatím je v těchto místech parkovací automat a hnízdo kontejnerů na tříděný odpad. „Vidím v tom jen výhody. Nezabereme žádná stávající parkovací místa, umožníme tam pohodlně zaparkovat dlouhým dodávkám a prodejci budou mít svá auta přímo vedle tržiště, takže snadněji zboží vyloží a naloží,“ vyzdvihl Stejskal.

Navržené řešení chválí i samotní trhovci. Přáli by si, aby tam vozy mohli odstavit už v nejbližších dnech. Podle Stejskala by to teoreticky možné být mohlo. Záleží, jak rychle se podaří vše vyřešit technicky i formálně.

Než začne revitalizace...

Nová parkovací místa je potřeba namalovat a označit. To by měl briskně vyřídit odbor dopravy. A na odboru životního prostředí zase bude, kam a jak rychle se podaří přesunout kontejnery.

Podle starosty Stejskala bude parkování trhovců řešením dlouhodobě dočasným. A to do doby, než začne revitalizace severní části Smetanova náměstí. Ta se ovšem teprve připravuje, na návrhu budoucího řešení pracuje architekt Aleš Burian, který vtiskl podobu zbylé části Smetanova náměstí a centru města. „Chtěli bychom, aby do připravovaného prostoru zakomponoval tržnici, vzrostlé stromy, aby byla ve stínu, i parkovací místa pro dodávky trhovců,“ prozradil Zbyněk Stejskal. K realizaci celého prostranství je ale zatím daleko.

Napjatá situace mezi prodejci ovoce, zeleniny a květin, vedením města a městskou policií panovala od přelomu května a června. Radnici se přestalo líbit odstavování dodávek na zpevněnou plochu před zbouraným panelovým domem, která ovšem není žádným parkovištěm. Po vzoru trhovců tam totiž auta odstavovali i běžní řidiči.

Pokutování špatně parkujících dodávek vyvolalo několik konfliktů mezi trhovci a strážníky. „Ke zvýšenému dohledu nad parkováním na Smetanově náměstí nám přišel požadavek od vedení města. Trhovci ke stánkům mohou dojet kvůli vyložení a naložení zboží. Nesmí tam ale stát,“ potvrdil v červnu šéf městské policie Stanislav Čeloud.

Článek vyvolal velkou odezvu

Větší aktivitu městské policie dávali mnozí do souvislostí s nástupem nového starosty, který je jejím nejvyšším velitelem, nebo obměnou na postu vedoucího strážníků. To ale město i vedení městské policie rezolutně odmítli.

Když trhovci dodávky začali odstavovat na veřejné parkoviště pro osobní vozy, stali se zase trnem v oku řidičům. Jedna dlouhá a široká dodávka totiž dokázala zabrat dvě až čtyři parkovací místa. A ta pak chyběla lidem, kteří si jeli nakoupit nebo do centra něco vyřídit.

Informace o sporu prodejců s městskou policií a vedením města zveřejnila jako první MF DNES a server iDNES.cz. Článek v půli června vyvolal velkou odezvu, na sociálních sítích se stal jedním z nejvíce komentovaných počinů jihlavské redakce za první pololetí.

„Až poté, co jste na problém upozornili a začalo se o něm veřejně mluvit, se začalo něco dít. Média by se někdy měla odměňovat zlatem. Děkujeme za to,“ nadšeně vzkázal Bohuslav Marek.