V zemině na stavbě obchvatu Brodu je arzen, zřejmě ze středověké těžby

O výskytu arzenu v půdě informoval MF DNES zdroj obeznámený s procesem nakládání s odpady na velkých stavbách. Informace záhy potvrdila Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem výstavby.

„Vzorky z několika míst skutečně vyšly pozitivní, arzen tam opravdu je. Jak moc ho je a jak to výstavbu může ovlivnit, se teprve ukáže. Provádí se detailní laboratorní průzkum, jeho výsledky dosud nemáme,“ řekla Tesařová.

Arzen je nebezpečný a jedovatý těžký kov. Jeho výskyt má zásadní dopad na možnosti, jak s takto kontaminovanou půdou zacházet, zvláště pak když se vyskytuje ve vyšší koncentraci.

„S takto kontaminovanou zeminou není možné volně nakládat, je to v podstatě nebezpečný odpad. Podle předpisů by stavbu vůbec neměla opustit,“ říká zdroj MF DNES.

Při vyšší koncentraci se tato zemina musí přepravovat pouze v uzavřených boxech, ukládat v uzavřených kontejnerech a skladovat na speciálně upravených skládkách.

„Tento problém se může týkat až 400 tisíc kubíků zeminy. Při takovém množství je to pak skoro neřešitelné,“ tvrdí informovaný zdroj.

Že může výskyt arzenu stavbu obchvatu podstatně zkomplikovat, připouští i ředitelka Tesařová. „Samozřejmě, každý odpad má své specifické postupy. Čím nebezpečnější je, tím dražší záležitost to bývá,“ konstatovala.

Další postupy se budou odvíjet od výsledků laboratorních zkoušek. Může se třeba i stát, že koncentrace bude tak malá, že nebude třeba žádných speciálních opatření.

Archeologové výskyt těžkých rud očekávali

Vedení města, které se na investici částkou v řádech desítek milionů také podílí, zatím o výskytu arzenu informováno nebylo.

„Zatím o tom nic nevíme. Může se jednat o starou ekologickou zátěž nebo lokální výskyt. Nikdy jsem o výskytu arzenu v okolí města neslyšel,“ reagoval na zprávu havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Podle archeologů, kteří v budoucí trase silnice už několik měsíců provádějí průzkum, však objev souvisí se středověkou těžbou rud a dal se očekávat.

„Pokud v lokalitách hornická činnost ve středověku probíhala, těžké kovy se v nich najdou i po staletích,“ zmínil Jakub Těsnohlídek, vedoucí týmu archeologů ze společnosti Archaia Brno.

„Po těžbě se ruda hutnila a vše pak odcházelo do strusek a do vrstev, které středověcí horníci vyhazovali. Podobné je to na všech hornických lokalitách, které se z nějakého důvodu rozkopou,“ dodal.

Také archeologové čekají na výsledky laboratorních rozborů, i na jejich práci budou mít zjištění vliv. „Ale myslím, že dokud si člověk při kopání neolizuje ruce nebo si z toho nedělá čaj, je to v pohodě,“ zlehčuje archeolog.

Práce na stavbě zastaveny nebyly

Zda musela dodavatelská firma nějak stavbu omezit, nechtěla mluvčí stavební společnosti Strabag Edita Novotná komentovat.

„Za zhotovitele bych uvedla pouze to, že práce na stavbě zastaveny nebyly,“ uvedla. S dotazy odkázala na investora.

Společně se společností Strabag na stavbě havlíčkobrodského obchvatu pracují ještě firmy M-Silnice a Porr.

Podle dřívějšího vyjádření Novotné je právě na přesuny obrovského množství zeminy kvůli členitému terénu stavba obchvatu Havlíčkova Brodu náročná. Celkem by jí měli stavebníci přesunout až 830 tisíc kubíků.

Momentálně stavebníky nejvíc zaměstnávají přeložky sítí. Podle Tesařové je komplikací i administrativní přístup k jednomu z elektrických sloupů, který je nutné přesunout. Záležitostí se podle ní zabývá i krajský úřad.

Výstavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu oficiálně začala koncem loňského roku. Více než čtyři kilometry dlouhá silnice spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice. Veškeré práce mají přijít na 1,6 miliardy korun. Auta by po nové silnici měla jezdit koncem roku 2022.