Severovýchodní obchvat Brodu autům nestačí, bude se muset posunout

Na jedné straně areál technických služeb, garáže, komerční provozovny i rodinné domy. Na druhé straně domov pro seniory, sídliště, kde je jedna bytovka vedle druhé, i nákupní centra. A na konci nevelká křižovatka se semafory.

Tak dnes vypadá vyústění severovýchodní části obchvatu města na silnici první třídy, Masarykovu ulici. Úsek, který se před šestnácti a půl lety otevíral s velkou slávou, je dnes trnem v oku všem odborníkům na dopravu.

„Tato stavba je od počátku jedno velké neštěstí. Teď musíme hasit to, co se v minulosti udělalo špatně. Tenkrát se vůbec nepřemýšlelo o budoucnosti,“ říká vedoucí jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

ŘSD proto chce úsek obchvatu od křižovatky s Chotěbořskou ulicí po Masarykovu přestavět.

Celá komunikace by se měla těsněji přimknout k areálu technických služeb a přes nynější garáže posunout o desítky metrů až za současnou zástavbu.

„Úprava by měla řešit navýšení kapacity celého obchvatu. Je to ale otázka budoucnosti. Tato nová část by měla být v provozu těsně před dokončením jihozápadního obchvatu, který spojí výpadovky na Jihlavu a na Humpolec,“ prozradil místostarosta města Libor Honzárek (TOP 09).

Jihozápadní část se určitě nezačne stavět dřív než za pět let. Už nyní ale zastupitelstvo zahájilo proces změny územního plánu, který by posunutí silnice umožnil. S tímto požadavkem se na vedení města obrátilo ŘSD. Většina zastupitelů tento krok odsouhlasila.

„Nová trasa silnice mezi Chotěbořskou a Masarykovou ulicí je dosud zařazena v takzvané územní rezervě. Z té ji nyní vyjmeme do takzvaného návrhu,“ popsal Honzárek. K návrhu se budou vyjadřovat veškeré státní instituce. Než bude územní plán definitivně změněn, může to trvat i déle než rok.

Kruhový objezd u hřbitova

Nová trasa by měla posunout vyústění obchvatu na silnici I/38 přibližně o 200 metrů dál od současné křižovatky. Nově by mělo být v úrovni odstavné plochy u odbočky na hřbitov. Právě zde by měl vzniknout velký kruhový objezd. Podobný se už v příštím roce začne budovat při stavbě jihovýchodního obchvatu u Selské jizby.

Na dnešní slavnostní zahájení zvou obyvatele Výstavba jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu bude dnes slavnostně zahájena ve 13.30 vedle okružní křižovatky u obchodního domu Albert. Právě tam bude obchvat začínat. „Na místě bude i stánek pro veřejnost, kde se zájemci dozvědí o dalších dopravních stavbách v kraji,“ zvou pořadatelé. Půjde například o jihozápadní obchvat Brodu či obchvat Věže a Skály. Stánek bude veřejnosti k dispozici od 14 do 16.00.

„Zatím existuje několik variant, kudy přesně tuto novou komunikaci vést. Zasáhnout by měla do garáží za nynějším obchvatem. Rádi bychom se ale vyhnuli areálu technických služeb, do něhož jsme v posledních letech nemálo investovali,“ pravil Honzárek.

Zároveň je už nyní jisté, že v té souvislosti nedojde k původně zamýšlenému budování kruhového objezdu na křižovatce obchvatu s Chotěbořskou ulicí.

„Po spuštění jihovýchodní i jihozápadní části obchvatu by zde intenzita dopravy byla tak vysoká, že by byl potřeba kruhový objezd s průměrem minimálně sto metrů. A takový se zde kvůli nedostatku prostoru stavět nedá,“ vysvětlil Libor Honzárek.

Po severovýchodním obchvatu Brodu dnes denně projede kolem devíti tisíc aut. Po otevření jihovýchodního i jihozápadního segmentu jich může být i víc než dvojnásobek. „Přejet tuto křižovatku z Chotěbořské ulice je už v současné době ruská ruleta,“ konstatoval opoziční brodský zastupitel z KSČM Milan Plodík.

Proto by zdejší křížení do budoucna měla řídit světelná signalizace. Tou by radnice chtěla osadit i další křižovatku s Kyjovskou ulicí. Jak by měly semafory a jimi řízené křižovatky po úpravě vypadat, má napovědět studie, jejíž vypracování město před několika týdny zadalo vypracovat.