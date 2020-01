Stavbu havlíčkobrodského obchvatu ovlivní motýli, žáby či archeologové

Budování nového jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu bylo sice slavnostně zahájeno už před měsícem, zemní práce však ještě nezačaly.

A jak se zdá, začnou oproti plánům se zhruba měsíčním zpožděním. Stavbu navíc zkomplikují drobní živočichové.

Zakázku na vybudování obchvatu, který spojí výpadovky na Jihlavu a Pardubice, získalo konsorcium firem Strabag, M-Silnice a Porr. Za spojnici dlouhou přes čtyři kilometry od státu dostane přibližně 1,6 miliardy korun.

Už loni na konci listopadu předalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sdružení firem staveniště a 19. prosince se přímo na budoucí stavbě odehrálo její slavnostní zahájení. K tomu faktickému mělo dle listopadového sdělení společnosti Strabag dojít v polovině ledna.

Jenže jak nyní upřesnila mluvčí stavební firmy Edita Novotná, počátek prací se zhruba o měsíc opozdí. „Přípravné práce budou zahájeny v šestém kalendářním týdnu,“ oznámila.

„V současnosti zpracováváme harmonogram stavby, který předložíme investorovi,“ dodala.

Informace o obchvatu Obchvat obkrouží čtvrtinu Havlíčkova Brodu z jihu a východu. Spojí výpadovky na Jihlavu a Pardubice. Bude dlouhý přes čtyři kilometry.

Povede od bývalého motorestu Selská jizba na Herlify a Termesivy, přes řeku i železniční trať. Na severovýchodní část se napojí u hypermarketu Albert.

Vedle jedenácti mostů na něm budou dvě mimoúrovňové křižovatky , jedna protihluková stěna a na obou koncích kruhové objezdy .

Současně se stavbou obchvatu budou přestavěny čtyři kilometry ostatních komunikací , zejména v blízkosti Termesiv, Futaby a Novotného Dvora.

Sdružení firem Strabag, M-Silnice a Porr slibuje obchvat postavit za 1,598 miliardy korun , odhadované náklady činily 1,163 miliardy .

Stavba by měla začít v polovině února. Do provozu má být obchvat uveden před koncem roku 2022.

Sestavit detailní plán výstavby je v případě brodského obchvatu velice obtížný úkol. „Je to komplikovaná stavba, v některých úsecích je složitý přístup a hlavně problémy dělají místní biokoridory,“ konstatovala ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Podle ní je i to důvod, proč zemní práce začnou později, než se původně předpokládalo. „Čekají nás ještě jednání s odborem životního prostředí. Na trase obchvatu se vyskytuje modrásek nebo žáby, které musíme respektovat a práce přizpůsobit jejich reprodukčnímu období,“ dodala Tesařová. V některých úsecích se tak bude moci pracovat až v druhé polovině roku.

Postup prací může navíc ovlivnit i archeologický průzkum, který se uskuteční v celé délce trasy. Podle havlíčkobrodského místostarosty Libora Honzárka, který se zajímá o historii, je téměř jisté, že archeologové něco objeví.

„Zejména v oblasti u Selské jizby na jih od města jsou i dnes patrné stopy po středověkém dobývání rudy. Jsem přesvědčen, že minimálně tam budou četné nálezy. Mohou tu být i podzemní stavby či chodby. Věřím ale, že průzkum neovlivní termíny výstavby,“ pravil.

Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu

Samotná příprava a zahájení stavby je už nyní prakticky pouze na stavebních firmách. „Je to v režii zhotovitele,“ potvrdil Honzárek.

„Ty nejdůležitější termíny jsou dva – do tří let od zahájení stavby musí být silnice uvedena do provozu. A do tří a půl let musí být hotové veškeré práce,“ doplnila Marie Tesařová. Znamená to, že po obchvatu by se mělo jezdit nejpozději v polovině prosince 2022.

Sdružení firem svou činnost v trase obchvatu zahájí kácením zeleně a geodetickým vyměřením. „Počítáme s tím, že v průběhu března budeme pokračovat skrývkou ornice na hospodářsky využívaných zemědělských plochách. V dubnu by měly být zahájeny zemní práce a následně práce na zakládání mostních objektů,“ popsala Edita Nováková.

Terénní činnosti budou velice objemné. Během výstavby by dodavatelské firmy měly přemístit přibližně 760 tisíc kubíků zeminy a 69 tisíc kubíků ornice.

Na stavbě obchvatu bude i značný pohyb techniky a dělníků. Firma odhaduje, že se na pracích bude přímo v terénu podílet – podle aktuální potřeby – od pětadvaceti do sto dvaceti lidí.

Napojení kruhovým objezdem

Ačkoli bude v letošním roce stavba obchvatu teprve v počátcích, už se dotkne i dopravy ve městě a v jeho bezprostředním okolí. Stavět se začnou mimoúrovňové křižovatky Termesivy a Skalka, v obou případech bude doprava převedena na provizorní komunikace.

Podstatné omezení letos čeká i silnici číslo 38 směrem na Jihlavu u Selské jizby. Zde se bude obchvat napojovat na stávající komunikaci kruhovým objezdem. Také zde by se v době výstavby mělo jezdit po provizorní vozovce. Protože jde o velmi frekventovanou tepnu, dají se tu nárazově čekat kolony.