Havlíčkův Brod plánuje úpravu tras MHD, ve hře zůstává zrušení zastávky Výšina

Anketu ohledně zastávky Výšina vyhlásil městský úřad v květnu. Měsíc mohli obyvatelé hlasovat, jestli si přejí zachování zastávky, nebo její zrušení.

Zastávka Výšina se nachází uprostřed stejnojmenného sídliště. Pro autobusy je průjezd mezi bytovkami komplikovaný. Komunikace jsou úzké, často zablokované nevhodně parkujícími vozy. Autobusy se těžko vytáčí i na dvou křižovatkách s ulicí Na Výšině.

„Řidiči MHD tu občas s cestujícími i couvají. Pokud se stane, že jedou dva spoje proti sobě, musí se vysílačkami domlouvat, kdo bude mít přednost,“ už dříve popsala místostarostka Marie Rothbauerová.

Radnice proto zvažuje, že by do ulice Na Spravedlnosti vozy městské hromadné dopravy vůbec nejezdily. Projížděly by rovně Pražskou ulicí, přičemž by sídliště obsluhovaly zastávky Penny Market a Pražská. Prvně jmenovaná je jen 250 metrů od zastávky Výšina.

Anketu prý ovlivnil zásah hackera

Anketa měla vedení města napovědět, jak by se obyvatelé na změnu dívali. I přes poměrně jasný výsledek ale v konečném důsledku nenapověděla vůbec nic. Podle Rothbauerové do ní zřejmě zasáhl hacker a na poslední chvíli výsledky podstatně ovlivnil.

„Někdo si dal tu práci a hlasování zmanipuloval. Buď hlasoval opakovaně, přičemž poctivě mazal cookies, nebo se do ankety naboural jiným způsobem,“ konstatovala.

Pozvánka na besedu Zrušení či zachování zastávky Výšina chce vedení města s obyvateli důkladně probrat. Stát se tak má na veřejné besedě, kterou radnice za tím účelem svolala. Setkání se uskuteční v pondělí 31. července od 15 hodin ve velké zasedací síni radnice.

Pro zachování zastávky bylo 1 214 hlasů, což je 66 procent hlasujících. Pro zrušení zastávky se našlo 636 hlasů, to je zbylých 34 procent. Ještě pár hodin před uzávěrkou ankety však byly obě skupiny vyrovnané, zachování zastávky vedlo v poměru 51 ku 49 procentům. Pak najednou pro tuto možnost přes pět stovek hlasů přibylo.

Zajedno nebyli ani lidé, kteří anketu komentovali. „Starší lidé by ze zrušení rozhodně radost neměli. Ale zrušení by podle mě bylo dobré, alespoň by se tam nemusely autobusy vymotávat mezi špatně parkujícími auty,“ vyjádřil se například Petr Šorfík.

„Je to jedno z několika míst ve městě, kde je zastávka v atraktivní pozici pro cestující. To si přece nezaslouží takhle primitivní řešení jako její zrušení,“ oponoval mu Petr Vozáb.

Vedení města už dříve oznámilo, že anketa bude jen jedním z podkladů pro rozhodnutí. Nyní je možné, že na zmanipulované výsledky hlasování nebude brán zřetel vůbec.

„Máme spočítáno, že v případě zrušení zastávky systém MHD ročně uspoří 3 300 kilometrů. A víme, že na Výšině vystoupí a nastoupí za celý den jen nižší desítky cestujících. Oproti tomu je na sídlišti 800 bytů a jen 470 parkovacích míst. Zrušením zastávky by několik míst mohlo přibýt,“ naznačuje, kam směřují úvahy vedení města, Marie Rothbauerová. Pokud změna projde, začala by platit už v prosinci.

Cesty do Perknova

Další zvažované úpravy MHD se týkají linek do Perknova. Ty ovšem tak rychlé nebudou, čekají se ještě složitá jednání. Snahou města je ale přesunout některé spoje do Ledečské ulice. „Obyvatelé této části města se o to už řadu let hlásí,“ přikyvuje místostarostka.

Z centra do Perknova nyní jezdí dvě linky. Obě ulicemi Havlíčkova a Rozkošská. Záměrem města je jednu z nich převést Stamicovou ulicí do Ledečské. Jedna zastávka by při tom byla mezi staršími bytovkami nad sportovní halou, druhá u kruhového objezdu pod sídlištěm Rozkoš. A třetí v Perknově u odbočky k čistírně odpadních vod.

„U Ledečské ulice není místo na zálivy pro zastávky. Autobusy by tak musely zastavovat přímo v jízdních pruzích, chtělo by to u zastávek zřídit i přechody pro chodce, chybí oboustranné chodníky. A získat pro to všechno souhlas, je nesmírně složité, protože se jedná o silnici druhé třídy,“ podotkla místostarostka.

Pokud by se s příslušnými úřady a vlastníkem komunikace, kterým je v tomto případě Kraj Vysočina, podařilo domluvit, k úpravě linek by došlo až po případných stavebních úpravách a nejdříve v příštím roce. Zatím je celý záměr ve fázi studie proveditelnosti. A záměr není definitivní, ve hře je například možnost pouze jednosměrného průjezdu Ledečskou ulicí.

Sídliště Rozkoš dalo přednost klidu

Naopak jisté už nyní je, že autobusy ani v budoucnu nebudou jezdit skrz nové sídliště Rozkoš. Už v minulosti tento nápad zavrhli sami obyvatelé rodinných domů, preferovali klid v ulicích. Sídlištěm nyní autobusy dočasně projíždějí kvůli rekonstrukci Havlíčkovy ulice.

„Opravdu se to neukazuje jako vhodné řešení. Čtyřicet až padesát autobusů za den je pro tuto lokalitu moc,“ souhlasí s obyvateli Rothbauerová.