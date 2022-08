Petice i vyhrožování. Brod řeší spor kvůli jihozápadnímu obchvatu města

Tři různé petice, dohady, vyhrožování vyvlastněním i soudními spory. Hledání nejvhodnější varianty propojení výpadovek na Jihlavu a na Humpolec zatím přináší vše jiné, jen ne shodu. Debatu zastupitelé obnoví 29. srpna na neveřejném semináři. Rozhodnout a vybrat jednu z navržených tras by měli na řádném jednání 12. září.

Na variantách se přes léto nic nezměnilo. Stále jsou čtyři: krátká s průjezdem přes Šmolovy, „dvojka“ a „trojka“ s obkroužením sídliště Lipka a „čtyřka“ k Michalovicím. Z průzkumu MF DNES vyplynulo, že právě ta by se osloveným zastupitelům líbila nejvíce.

Čtyři možnosti Varianta I – Od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici 38 vede ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou vznikající na severu místní části obchvat ukončí kruhový objezd, z něhož se pojede stávající silnicí 34. Doprava by pak proudila skrz Šmolovy stejně jako dnes. Varianta II – Od Selské jizby by silnice vedla ve stejné linii jako ve variantě I. Obchvat by pak dále překřížil současnou silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami. Lipku a Šmolovy by obkroužil ze západu asi 150 metrů od zástavby. Na stávající silnici se napojí před Michalovicemi. Varianta III – Prakticky totožná jako varianta II. Obkroužení Lipky a Šmolov by šlo ještě o pár desítek metrů dál od zástavby. Varianta IV – Od Selské jizby by obchvat mířil na Michalovice. Na stávající silnici by se napojil těsně před touto obcí. Šmolovům by se úplně vyhnul, ale zase by prošel katastry Lípy a Michalovic. Na trase je několik mostů.

„Ta jediná vypadá jako skutečný obchvat,“ říká radní za ČSSD Ivana Mojžyšková. „Je nejméně konfliktní,“ oceňuje místostarosta Vladimír Slávka (ANO). „Jediná varianta, která by mohla naplňovat definici obchvatu,“ přikyvuje Pirát Jan Kerber. A souhlasí i lidovec Jan Kletečka. „Byla by to varianta ideální,“ říká.

Jenže pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to je varianta neprůchozí.

„Bylo by nutné dopracovat dopravní model a ekonomické hodnocení. V hodnocení SEA (posouzení vlivu na životní prostředí – pozn. red.) vycházela jako zcela nevhodná. Pochybnosti vzbuzuje i rozsah stavby, který bude generovat vyšší náklady,“ tvrdí Martin Buček z ŘSD.

A to není vše. Do hry totiž vstupuje i územní plánování. Tato varianta obchvatu totiž zasahuje mimo Havlíčkův Brod i na území Lípy a Michalovic. „Nutná by byla změna Zásad územního rozvoje kraje, což průběh přípravy prodlužuje o pět let,“ upozornil Buček.

Koncem minulého týdne právě kvůli této variantě jednali starosta Jan Tecl a místostarosta Zbyněk Stejskal s ministrem dopravy Martinem Kupkou (všichni ODS) a ředitelem ŘSD Radkem Mátlem. Výsledek jednání však chtějí nejprve za týden přednést zastupitelům.

Do diskuse o variantě IV vstupují i obě dotčené obce. A oba starostové se k ní staví zamítavě. „Z jedné strany už máme vysokorychlostní trať, z druhé by byl brodský obchvat. Nám ani jedno nic dobrého nepřinese, jen omezení,“ stěžuje si starosta Lípy Jiří Kunc.

„Nechceme obchvat do územního plánu dávat. Je to obchvat Brodu, tak ať si ho vyřeší tam. Však oni ho v rezervě svého územního plánu mají,“ dodal s tím, že dosud ho ohledně obchvatu nikdo z brodské radnice nekontaktoval.

Starosta: Humbuk kvůli jednomu člověku

A stejně situaci vidí i starosta Michalovic Roman Tecl. „Přijde mi, že celý ten humbuk a čtvrtá varianta vznikly jen kvůli jednomu člověku. A to mi přijde nepřípustné,“ vzkázal. On sám by byl pro variantu II nebo III, aby se doprava mezi Michalovicemi a Brodem vyhnula průjezdu přes Šmolovy. To by se ani při variantě IV nestalo.

Dvojka a trojka jsou však varianty, které odmítá část obyvatel sídliště Lipka i lidé bydlící v sousedních Občinách. Nelíbí se jim, že nová silnice by se z opačné strany než dnes přiblížila k jejich domům. Obávají se hluku, zplodin a snížení komfortu bydlení.

„Byli bychom tu jako uprostřed kruhového objezdu,“ namítá Tereza Wasserbauerová. Ve variantách II a III by se silnice kolem jejího domu stáčela ze dvou stran ve vzdálenosti zhruba 150 metrů.

Hlasitě proti variantám II a III vystupuje hlavně Zbyněk Špinar. Na Lipce žije a vlastní tu i pozemky, jež bude ŘSD pro tyto varianty obchvatu potřebovat. Už dopředu avizoval, že je k těmto účelům neprodá. Případnému vyvlastnění se pak chce soudně bránit.

„Není to o tom, že bych majetnicky lpěl na 400 metrech čtverečních. Není to o tom, jestli nám někdo dá čtyřnásobek, desetinásobek, padesátinásobek. Je to o tom, že louky, které tu jsou, si nechceme nechat zničit. Jsou součástí našich domovů,“ tvrdil v červenci.

Jak ovšem z odpovědí oslovených zastupitelů vyplývá, k variantě II má v případě nemožnosti zvolit „čtyřku“ Brod zřejmě nejblíže. Nic jistého to však není, názory se stále různí.

Lidé ze Šmolov mají jasno

„Obyvatelé Šmolov se vyjádřili jasně, měli bychom na to brát zřetel,“ odkazoval na hlasování při červnové veřejné besedě v této místní části Jan Schwarz (Broďáci). Ze 165 hlasů tam jasná většina patřila právě „dvojce“.

„Jeden člověk by neměl mít právo blokovat život tisícům lidí. Volil bych, co je nachystáno a připraveno, tedy variantu II,“ vzkázal zastupitel za SPD Pavel Duben v narážce na postoj Zbyňka Špinara.

„S variantou II nesouhlasí jen menšina lidí. Trasa je v rezervě územního plánu, je propočítaná. Byl bych pro tuto variantu. Obyvatelé Lipky jí nebudou dotčeni tak, jak se obávají,“ říká komunista Vladimír Frič.

„Dvojku“ rovněž podporují zastupitelské kluby lidovců či nezávislých uskupení Společně pro Brod a Broďáci. A preferuje ji i ŘSD. „Vychází z územního plánu města, je ekonomicky prověřená a má oporu v územně plánovací dokumentaci,“ vysvětluje Martin Buček.

Názorů je ale víc. Všechny možnosti nechává otevřená Jana Fischerová i celá její ODS nebo třeba radní Ivana Štrossová (Ženy za Brod). A pokud by „čtyřka“ nevyšla, Slávka, Mojžyšková i Kerber by dali hlas variantě I se stávající silnicí skrz Šmolovy.

„S tím, že by se začalo stavět, aby byl obchvat co nejdřív. A teprve následně v druhé etapě by se řešilo obkroužení Lipky,“ představil společný postoj Kerber. „S tím, že bych tvrdě prosazoval, aby v tom případě byl součástí stavby podchod ve Šmolovech,“ dodal Slávka.

„Od června se situace neposunula, při hlasování bude záležet na jednotlivcích. Nejhorší by bylo, kdybychom se opět neshodli na žádné variantě. Pak by reálně hrozilo, že žádný jihozápadní obchvat Brodu nebude,“ míní místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).