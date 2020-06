Dočasné zneplatnění. Policie řeší kritizovanou změť značek na cyklostezce

Novou cyklostezku podél výpadovky na Chotěboř dostavěl Ždírec před několika týdny. Lidé si novinku od počátku pochvalují, okamžitě je však zarazil les značek, který nechal investor podle projektu instalovat.

Na úseku dlouhém 510 metrů, na němž se přejíždí místní komunikace a několik vjezdů a výjezdů z areálů firem, je v každém směru osmkrát značka STOP. Aby cyklista naplnil literu zákona, musí u každé zastavit, stoupnout nohou na zem a rozhlédnout se.

Na tuto bizarnost upozornila MF DNES před necelými dvěma týdny. Článek, který tehdy vyšel, způsobil doslova lavinu reakcí. Ždíreckou cyklostezkou se už zabývalo například ministerstvo dopravy i BESIP, reagují na ni obyčejní lidé i zájmové či sportovní spolky.

„Je to odstrašující příklad, jak by cyklostezka neměla vypadat,“ zní ze všech míst. „Znám cyklostezky po celé Evropě, ale nikde jsem nic takového neviděl. Třeba ve Žďáře nad Sázavou nebo i v Praze v Braníku, kde je nejvytíženější stezka v republice, také cesty vedou podél silnic a překračují jiné ulice, ale stopky tam nejsou,“ zmiňuje například prezident České unie kolečkových bruslí Martin Máčel.

„V pořádku taková cyklostezka rozhodně není,“ přidává se Veronika Vošická Buráňová, koordinátorka BESIP v Kraji Vysočina.

Radnice, na niž kritika často míří, však není hlavním viníkem. „My si to tak nevymysleli. Vyšlo to z projektu, který se dělal v roce 2016 a který byl schválen policií,“ říká starosta Bohumír Nikl.

„Již v rané fázi projektu se k dopravním stavbám vyjadřuje dopravní inspektorát policie. A již zde dochází ke střetu názorů a požadavků investora a policistů. Snad si nemyslíte, že radní těší les značek na krátkém úseku stezky,“ poslal své vyjádření i bývalý ždírecký starosta a dnešní radní Jan Martinec.

Řešení? Nabízejí se tři varianty, vyhrála ta nejhorší

Podle Martina Máčela mohla policie při posuzování značení na cyklostezce rozhodovat mezi třemi variantami.

Tou první a pro cyklisty nejpříznivější by bylo, kdyby cyklisté na stezce měli před auty přednost. Tak to bývá v případech, kdy cyklostezka vede těsně podél silnice. Tato praxe je obvyklá například v Břeclavi a i do Ždírce by se hodila.

VIDEO: Cyklisté musí na půl kilometru stezky osmkrát zastavit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Druhou možností bylo, že by všechny stopky nahradilo dopravní značení Dej přednost v jízdě. Les značek by neprořídl, jen by místo osmiúhelníků byly na sloupcích osazeny trojúhelníky. Cyklista by ale nemusel zastavovat.

„Bohužel, zvolena byla ta třetí a nejhorší možná varianta, tedy se stopkami,“ kroutí hlavou Máčel.

Policie: Stavba ještě není dokončena a zkolaudována

Proč zvolila zrovna tuto variantu, se MF DNES snažila zjistit přímo u policie. Mluvčí Dana Čírtková však na konkrétní dotazy neodpověděla. Pouze stručně situaci okomentovala.

Ve vyjádření argumentuje tím, že stavba ještě není po administrativní stránce dokončena a dosud se neuskutečnila kolaudace. Proto by se po nové cyklostezce zatím vůbec nemělo jezdit.

„Náš útvar policie bude investorem požádán o vyjádření před stanovením místní úpravy provozu, což je jednou z podmínek ve stanovisku policie v rámci stavebního řízení. Následně budeme požádáni o provedení kontrolní prohlídky před kolaudací stavby,“ píše ve vyjádření policejní mluvčí.

A bez bližšího vysvětlení dodává, že nainstalované značení má být dočasně zneplatněno.

„Během několika dnů návštěvu od policie očekáváme. Ale osobně nevím, co tímto vyjádřením zamýšlí,“ dumá nad slovy Dany Čírtkové ždírecký starosta. On sám by chtěl, aby policie nějaké úpravy povolila. „Ani my jsme to po reakcích obyvatel nechtěli nechat bez povšimnutí,“ zmínil Bohumír Nikl.

Nad tím, že v tomto případě město pořizovalo značky na cyklostezku zbytečně, jen pokrčil rameny. „Bylo to součástí projektu. Snad půjdou stopky použít i jinde ve městě,“ pronesl.

Sjednoťme zřizování cyklostezek, vyzývá BESIP

Podle Veroniky Vošické Buráňové je ždírecká cyklostezka poslední kapkou k tomu, aby se pravidla pro jejich zřizování sjednotila. „Cyklostezky dost často nemají hlavu ani patu, vedou odnikud nikam nebo mají takovou podobu, že k vyšší bezpečnosti nepřispívají,“ tvrdí krajská koordinátorka BESIP.

„Je v tom velká lidová tvořivost. Navíc se úřady mylně domnívají, že v otázce značení má policie právo veta. Úřady se jejich doporučení drží a je pro ně svaté. Nechtějí převzít svůj díl odpovědnosti,“ domnívá se Vošická Buráňová.

Pro samosprávy, ale i pro projektanty, stavební i dopravní inženýry a zástupce policie proto chce v reakci na dění kolem ždírecké cyklostezky od podzimu pořádat společné semináře.

Na nich by se mělo mluvit o jednotném postupu při budování nových cyklostezek v kraji a měly by sladit různé požadavky a postupy jednotlivých stran.