Serváce postřelili na severu Moravy. Sokol pochází z hnízda z Dukovan

Jak se posléze podle ornitologického kroužku ukázalo, jde o jedno ze čtyř mláďat, která se poprvé před třemi lety vylíhla na 125 metrů vysokém ventilačním komíně Jaderné elektrárny Dukovany. Samec dostal při kroužkování v roce 2020 jméno Servác.

Vyšetření ukázalo, že sokol dostal zásah více broky a utrpěl traumatické, krvácející zranění levého křídla. Veterináři u něj potvrdili tříštivou zlomeninu v záprstí levého křídla způsobenou broky. Jeden z broků dokonce uvízl v hrudní kosti.

Prognóza není příliš dobrá. „Vzhledem k charakteru zlomeniny, kdy kost byla broky roztříštěna, je zřejmé, že tento nádherný dravec už nikdy nebude stoprocentně létat a pokud půjde vše dobře, tak je jeho další osud v trvalé lidské péči,“ uvedl Petr Orel, vedoucí záchranné stanice v Bartošovicích.

Zdravotní stav postřeleného sokola je nyní stabilizovaný. „Dravec se má k životu, přijímá potravu, ale zasažené křídlo je zraněné fatálně,“ pravil Petr Orel.

Případů postřelených dravců přibývá

Pro záchrannou stanici v Bartošovicích to není první střelné poranění u dravce, které museli řešit. „Jde již o devátý letošní případ (káně lesní, čáp bílý, moták lužní, poštolka obecná, jestřáb lesní, moták pochop, luňák červený a sokol stěhovavý). Oproti předchozím letům, kdy jsme zaznamenali 2–3 případy ročně, je to několikanásobný nárůst,“ řekl vedoucí záchranné stanice.

Všechny takovéto případy, které stanice zaznamená, předávají její pracovníci k šetření Policii ČR. „I v tomto případě je podáno trestní oznámení na neznámého pachatele,“ dodal Orel.

Sokol stěhovavý je kriticky ohroženým druhem. V celé České republice je kolem 130 pravidelně hnízdících párů těchto dravců. Jaderná elektrárna Dukovany podporuje hnízdění sokolů stěhovavých od roku 2019. „Tehdy jsme instalovali první hnízdní budky. Hned o rok později nám tam jediný pár sokolů na Vysočině úspěšně zahnízdil,“ pravil Jiří Bezděk, tiskový mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany. Od té doby vyvedli celkem osm mláďat.

Zprávu o střelném zranění dukovanského sokola nesou se smutkem právě v Dukovanech. „Je to smutná zpráva, zvlášť když si uvědomíme, že na jedné straně usilujeme o jejich záchranu v přírodě a na straně druhé jim někdo ubližuje. Pro nás to ale znamená, že se o to víc budeme snažit vytvářet podmínky pro jejich bezpečné hnízdění,“ dodal ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.