Před čtvrt stoletím začala záchrana pivovaru. Pomohl slavný film Postřižiny

Točil na přehradě. Pivovar našel mnohem později Narodil se v Třebíči. V blízkých Dalešicích natočil jeden ze svých nejlepších filmů Postřižiny. Kameraman Jaromír Šofr, který letos na konci léta oslaví 85. narozeniny, se podílel na řadě dalších legendárních snímků. Režiséru Jiřímu Menzelovi točil jeho slavné hrabalovské filmy, včetně oscarových Ostře sledovaných vlaků či posledního Obsluhoval jsem anglického krále. Odmítl jen Slavnosti sněženek. Proč? „S Jiřím jsme se na tom domluvili v Třebíči před kinem. V něm jsme si promítali denní práce filmu Postřižiny. Slavnosti sněženek jsem nedělal proto, že už jsem se účastnil příprav velkého projektu Putování Jana Amose režiséra Otakara Vávry. Ten mi také velmi důvěřoval, mohl jsem mluvit i do obsazení hlavní postavy Komenského (hrál ho Ladislav Chudík, pozn. red.),“ zavzpomínal Jaromír Šofr. Scénář filmu Slavnosti sněženek s převahou hospodských řečí kameramanovi nebyl tak blízký. Jiří Menzel jej marně přesvědčoval: Vždyť to je svět pana Hrabala! „Je pravda, že i když pan Hrabal byl starší než my, stali jsme se přáteli. Přesto jsem se této příležitosti v podobě Slavností sněženek vzdal, už jsem se soustředil na Komenského. To jsme si vysvětlili v Třebíči u toho kina,“ doplnil kameraman. Jiří Menzel také netočil filmy tak často, aby se na něj kameraman mohl vázat svojí obživou. „Když to třeba srovnám s dílem Juraje Herze nebo dalších, tak u nich byla ta četnost vyšší. Všechna díla Jiřího Menzela ale vzbudila pozornost a já se na tom mohl podílet, což mi významně obohatilo kariéru. Snažil jsem se posloužit těm filmům přiléhavým vizuálním obalem,“ popisoval Jaromír Šofr. V Dalešicích spolu s Jiřím Menzelem točil kromě Postřižin i film Kdo hledá zlaté dno o budování přehrady. „Jiřímu Menzelovi se do natáčení na přehradě moc nechtělo. Ale byl to důležitý krok, protože on tehdy nemohl točit v nastupující normalizaci. Původně se to jmenovalo Frajeři na blátě. Já jsem ho víceméně přemluvil, aby do toho šel. Obrazově to bylo atraktivní, protože jsme točili v dubnu a vůbec nepršelo. Za tatrovkami se vznášela oblaka prachu. Název Frajeři na blátě byl proto nahrazen. Na staveništi přehrady jsme se setkali se spoustou mimořádně kvalitních lidí, kteří tam byli za trest. Jeden z nich byl stavbyvedoucí inženýr Žáček z Brna,“ vybavil si Šofr. Dobře si také vzpomíná, že během natáčení bydleli se štábem v zámečku na Vlčím kopci. Při práci na budoucí přehradě s Jiřím Menzelem ještě nevěděli o existenci pivovaru v Dalešicích. „To věděl můj tatínek, že se tam dělalo výborné dalešické pivo. Pro náš film se ale našel až později, kdy jsme s architektem a režisérem navštívili i spoustu jiných pivovarů. Byla to náhoda, že jsme se tam vrátili do blízkosti přehrady. Tento pivovar nám nejvíce vyhovoval. Dělá mi radost, jak dnes funguje. Bývali jsme tam každoročně zváni na velké slavnosti Postřižin,“ popsal Jaromír Šofr.