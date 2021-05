Situace se vrací k normálu, nemocnice mohou začít s odloženými operacemi

Poslední covidový rok čili enormní zatížení nemocnic pacienty na jednotkách intenzivní péče a umělé plicní ventilaci a následné zastavení plánované operativy udělaly vrásky na čele řadě pacientů, kteří se připravovali na některou z neakutních operací. Přišli totiž o svůj původní termín a na ten nový mnohdy stále ještě čekají.

Někteří pacienti proto začali jednat na vlastní pěst. Například sedmasedmdesátiletá Marie z Jihlavy (nepřeje si uvést celé jméno, ale redakce jej zná) od loňského jara trpěla bolestmi, kvůli kterým nemohla téměř chodit. Vyšetření ukázalo, že je nutná výměna kyčelního kloubu.

Termín dostala v listopadu, ale kvůli nařízení neprovádět plánované odložitelné operace se zákrok neuskutečnil. Nové datum bylo v nedohlednu, a tak její rodina začala hledat řešení jinde – na soukromých klinikách. Volné místo našla až v Mladé Boleslavy. Nyní je žena už několik měsíců po úspěšné operaci.

Kompletní vyšetření, a stejně nic

Někteří pacienti se museli smířit třeba i s dvojím odvoláním termínu své operace.



„Vzhledem k pandemii se některým stalo, že byli k operaci objednáni dvakrát. Vždy měli kompletně všechna předoperační vyšetření a hotové přípravy, vzhledem k zastavení plánované operativy jsme ale vždy byli nuceni zákrok zrušit. Tito pacienti, kteří trpěli velkými bolestmi, podstoupili operace mezi prvními. Řádově se jednalo o jednotky pacientů,“ přiblížila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Krajské nemocnice se teď díky příznivější epidemické situaci a uvolnění JIP a ARO od pacientů s covidem19 velmi pomalu a postupně vracejí do běžného režimu. Dohánět ale budou velké manko v plánovaných neakutních operacích.

Již zmiňované ortopedické operace, jako jsou výměny kloubů, patří k těm, na které lidé nejdéle čekají. „Do léta chceme operovat všechny pacienty, kteří měli podzimní termín,“ uvedla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Dosud byla v jihlavské nemocnici čekací doba na totální endoprotézy šest měsíců. Teď se zdvojnásobila až na rok.

Nemocnice stále nefungují v běžném provozu

V pelhřimovské nemocnici se nyní na výměnu kyčelního kloubu čeká maximálně 14 měsíců, u totální endoprotézy kolenního kloubu je objednací doba maximálně 20 měsíců.



„Například na chirurgické či gynekologické zákroky je čekací lhůta dva až čtyři týdny. Vždy záleží na typu výkonu. Akutní případy řešíme pochopitelně hned,“ řekla Knapová.

Právě pelhřimovská nemocnice byla v kraji první, jež se mohla navrátit k plánovaným operativním výkonům. Plánovaná operativa se zatím nedostala do množství jako před pandemií, protože ani nemocnice ještě nefunguje v běžném provozu.

„Stále pečujeme o hospitalizované covid pozitivní pacienty,“ připomněla Alexandra Knapová.

V horizontu několika dní plánuje návrat do plné operativy jihlavská nemocnice. „Téměř všechna oddělení se nám navrátila do zelených zón. Uvolnily se nám jednotky intenzivní péče i ARO, proto můžeme začínat s operacemi, které vyžadují pobyt na JIP. Vše se postupně vrací do normálu. Aktuálně máme v nemocnici deset pacientů s covidem. V těžkém stavu je jenom jeden,“ potvrzuje zlepšující se stav Monika Zachrlová.

Od 26. dubna spustila menší operační výkony, jako jsou artroskopie nebo drobnější chirurgické výkony, také havlíčkobrodská nemocnice.

„Jsou to operace, u kterých se nepředpokládá, že pacient bude muset být umístěn na JIP. Máme nyní 20 hospitalizovaných pacientů s covidem, pět z nich je ve vážném stavu na oddělení ARO na umělé plicní ventilaci. To nám nedovoluje větší operace, jako třeba výměny kyčelních kloubů, kde je nutný pobyt na intenzivní péči. Jakmile se zlepší situace na ARO, jsme připraveni spustit i tuto operativu,“ pověděla mluvčí nemocnice Petra Černo s tím, že se nyní v Havlíčkově Brodě provádí denně kolem pěti operací.

Zatím jen malé počty pacientů

Také novoměstská nemocnice, která dlouhou dobu patřila k nejvytíženějším nemocnicím covidovými pacienty v kraji, se pomalu vrací k plánovaným operacím. „Situace se lepší každým dnem. Máme už pouze dvě covidové stanice na oddělení chirurgie 3 a interním lůžkovém oddělení,“ konstatovala mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Pokud se nynější stav nezhorší, od tohoto týdne se bude v Novém Městě i chirurgické oddělení vracet do normálního režimu, což umožní začít elektivní operativu také chirurgům. Ortopedické oddělení operuje již 14 dní.



„Jsou to zatím malé počty pacientů a pouze operace, které nevyžadují intenzivní péči. Zahajujeme však již výměny kloubů. Bude to postupné, zatím jedna taková velká operace denně,“ podotkla Pecková s tím, že s operacemi v jednotkách pacientů začalo i urologické oddělení nemocnice.

Epidemická situace na Vysočině se pozvolna zlepšuje, byť kraj společně s tím Zlínským patří k nejvíce zasaženým v republice. Denní přírůstky pozitivně testovaných na covid-19 se na Vysočině pohybují kolem stovky nových případů za den.