Venku je mokro a zima, děti ve školce svačí u ohně v indiánském týpí

Robinsonové z maringotek Letos v září zahájí v Třebíči provoz nová lesní mateřská škola. Byť vznikne v městské zástavbě, děti ve věku od tří do šesti let v ní čekají pravé robinsonské podmínky. Zázemí při špatném počasí najdou v maringotkách či pod přístřeškem, na mytí poslouží pitná voda z barelů a záchody budou fungovat na principu kompostování. Z nezájmu rodičů provozovatelé, obecně prospěšná společnost Chaloupky, strach nemají. „Předběžný zájem už projevilo 26 rodičů, kapacitu 24 dětí bychom tedy měli naplnit. A nehlásí se jen obyvatelé Třebíče, asi polovina zájemců je z okolních obcí. Je vidět, že jsme nabídli něco, co v regionu zatím chybí, a přitom by to lidé uvítali,“ uvedla Iveta Machátová z třebíčské pobočky Chaloupek. Neziskovka má zatím k dispozici zahradu u řeky, kde měl zázemí i jejich dětský kroužek. Tam má ale město jiné záměry, takže byla Chaloupkám nabídnuta náhrada ve čtvrti Horka-Domky, konkrétně v ulici Družstevní na zahradě za Alzheimer centrem Třebíč. „Je to krásná velká zahrada, ale nejsou tam žádné inženýrské sítě, takže lesní školka, která může fungovat i bez vybudování nějakého složitějšího zázemí, se přímo nabízela. Pozemek máme od města pronajatý za symbolickou částku na dobu neurčitou,“ přiblížila Machátová. Děti zlepší i svoji zručnost Jelikož jde o lokalitu blízko lesoparku Libušino údolí, do přírody to děti nebudou mít daleko. A i přímo u školky je v plánu zřízení zahrady s vizí vlastních výpěstků. Zahrady všeho druhu, od přírodních až po terapeutické, jsou ostatně i jedna z oblastí, na niž se Chaloupky zaměřují.

Stravování pak bude pro lesní školku zajišťovat nedaleká mateřinka v Družstevní ulici. „Naštěstí je to opravdu kousek, stačí jen naložit várnice na kárku a můžeme jet. Za každého počasí a i bez řidičského průkazu,“ popisují plány provozovatelé. Děti budou dle jejích slov trávit maximum času venku, dvě zvažované maringotky poslouží hlavně jako místo pro odpočinek a jako úkryt při nepřízni počasí. Program i činnosti se budou zaměřovat nejen na přírodu a soužití s ní. „Důraz budeme klást i na zlepšení zručnosti, protože právě ta dnes některým dětem chybí. A nejde jen o klasické vystřihování a podobně, ale i o práci s přírodním materiálem či jednoduchými nástroji – jedná se o tak zvanou polytechniku,“ vysvětlila Machátová. Součástí běžných činností malých obyvatel maringotek bude rovněž péče o zmiňovanou zahradu. Provozovatelé nyní provádějí výběrová řízení na personál, jenž by měl zahrnovat pedagogické, nepedagogické i provozní pracovníky. Zápisy jsou v plánu na květen, přičemž bližší informace se zájemci zavčasu dozvědí, například na webových stránkách Chaloupek.