Nejde nám to do hlavy. Fronty se znásobí, kritizují poštu starostové

„Absolutně nesouhlasíme se zrušením pošty na nádraží. Je to balíková pošta, bezbariérová, vyřizují se tam velké zásilky. Pobočka má balíkový sklad, jezdí odtud rozvoz. Vůbec nám nejde do hlavy, proč vybrali právě tuhle,“ podivuje se havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

V Brodě by měla zůstat jen centrální pošta na rohu Svatovojtěšské ulice a Smetanova náměstí. Zrušena by měla být i pobočka na sídlišti Pražská. „Její zrušení, pokud by bylo podpořeno analýzou, bychom skousli. Ale s nádražím se nesmíříme,“ dodal Stejskal.

Vedení města bude s představiteli pošty jednat, kontaktovat chce i ministerstvo vnitra.

Pošta na náměstí je sice v centru města, přesto je hůře dostupná. Prakticky nemožné je u ní zaparkovat, navíc jsou veškeré přepážky v patře. Hůře pohybující se lidé by museli použít výtah. „Já tam na poštu chodím a je to martyrium. Je tam vždy spousta lidí, stojí se fronty, dlouho se čeká. Teď se to ještě znásobí,“ kroutí hlavou brodský starosta.

O pobočku na Stalingradu zabojují

Naprosto stejná situace nejspíš čeká i Žďár nad Sázavou. Také zde pošta počítá s tím, že počet poboček zredukuje ze tří na jednu jedinou. Zůstat má pouze centrální pošta v Nádražní ulici.

Rušené pobočky České pošty Havlíčkův Brod 1

Nádražní 107,

Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 3

Pražská 2994,

Havlíčkův Brod Jihlava 2

Havlíčkova 5100/124,

Jihlava Jihlava 5

S. K. Neumanna 496/15,

Horní Kosov, Jihlava Moravské Budějovice 1

nám. ČSA 59,

Moravské Budějovice Třebíč 3

Demlova 977/9,

Horka-Domky, Třebíč Třebíč 5

M. Majerové 751/6,

Nové Dvory, Třebíč Žďár nad Sázavou 2

Sychrova 75/1,

Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 3

Brodská 1834/12,

Žďár nad Sázavou

Radnice vidí problém hlavně v případě pobočky v Brodské ulici. Ta se nachází na velkém sídlišti Stalingrad, které je hustě osídlené a řadu obyvatel tvoří senioři.

„Za tuto pobočku je potřeba bojovat, její zrušení by bylo skutečně velkým zásahem do dostupnosti služeb,“ konstatoval žďárský starosta Martin Mrkos.

Sám si neumí představit, že by ve městě o dvaceti tisících obyvatelích sloužila jen jedna pošta. „Už takto na centrální poště bývají velké fronty,“ podotkl.

Stejně uvažuje i Zbyněk Stejskal. Havlíčkův Brod má ještě o necelé tři tisíce obyvatel víc. „Aby mělo město o 23 tisících obyvatelích jen jednu pobočku pošty, mi přijde úplně mimo. Ve městech nad dvacet tisíc by měly být dvě pošty standard. Kdyby to stát řídil efektivněji, byly by bez problémů ufinancovatelné,“ domnívá se Stejskal.

Rána (nejen) pro důchodce

Výhrady k pobočkám vytipovaným ke zrušení mají i v dalších městech. Třeba v Jihlavě by z celkových šesti měly zavřít pobočky na sídlišti S. K. Neumanna a u hlavního nádraží.

„Překvapili mě, že chtějí zavřít naší poštu na nádraží. Myslela jsem, že to budou jiné pobočky. Třeba v Heleníně. Ta naše je hojně navštěvovaná. Pro důchodce, kterých tady žije spousta, to bude velká rána,“ povzdechla si mladá maminka Kateřina Petrušová.

Situaci si chce zanalyzovat radní David Beke. „Přišla nám jenom kusá informace bez podrobností. Čekám, že vysvětlení, proč byly vybrány tyto dvě pobočky, ještě přijde. Teď si děláme vlastní analýzu toho, jak bude zajištěná dostupnost služeb pro obyvatele. Jakmile budu znát výsledky, budeme klást otázky. Zajímá mě ale i to, jestli Česká pošta udělala ještě něco jiného, než že seškrtala pobočky. Tohle nepovažuji za řešení situace,“ řekl Beke.

Podle primátora Petra Ryšky vedení České pošty přislíbilo radnici setkání, které by se mělo uskutečnit v prvních dubnových týdnech. „Bavit bychom se mohli třeba i o tom, jestli v místech, kde bychom cítili, že je služba špatně dostupná, by ji nebylo možné doplnit třeba Poštou Partner či jinou podobnou službou,“ dodal Ryška.

Zmizí polovina poboček

O rovnou polovinu pošt přijde Třebíč. Rušit se mají dvě pobočky ze současných čtyř. Skončí ty v ulicích Demlova a Marie Majerové. Starosta města Pavel Pacal krok pošty ale zatím komentovat příliš nechce.

„Samozřejmě nevítáme zrušení jakékoliv pobočky. Ale dokud nebudu mít k dispozici podrobnosti a oficiální zprávu z ministerstva vnitra, což nyní nemám, nechci tento záměr nijak blíže komentovat,“ vyjádřil se v pátek před polednem Pacel.

O jednu pobočku přijdou i sedmitisícové Moravské Budějovice. Dosud mají dvě. Také zde Pošta radnici překvapila. Zrušena má totiž být pobočka v centru města na náměstí ČSA. Zachována zůstane ta u nádraží.

„Složité to bude zvláště pro starší občany. Centrum města je pro ně mnohem dostupnější,“ podotkl starosta Martin Ferdan. Vedení města i občané rozhodnutí vnímají výrazně negativně. Starosta věří, že jednání ještě nejsou u konce. „Ale nevím, zda jsme zrušení druhé pobočky schopni zabránit,“ zapochyboval.

Česká pošta má v současné době v celé republice kolem 3 200 poboček. Nově by jich mělo zůstat zhruba 2 900. Rušení poboček se týká zejména větších měst a je vysvětlováno snižující se poptávkou po poštovních službách vlivem digitalizace.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat,“ konstatoval pověřený zástupce ředitele České pošty Miroslav Štěpán.