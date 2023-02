Chátrající táborová základna Hájenka ožije biotopem i pozorováním hvězd

Nyní je Hájenka, která dlouhá léta sloužila dětem a zájmových organizacím k rekreaci a vzdělávání, v neutěšeném stavu. Od roku 2021 je dokonce uzavřená.

„Největší problémy jsou s vlhkostí a se stavem některých dřevěných konstrukcí, jako jsou krovy. Také chatky dožívají. Bylo by zdraví ohrožující užívat objekt v takovémto stavu,“ popsal aktuální situaci jihlavský radní David Beke.

Vlastníkem objektu je krajské město, dlouhodobým provozovatelem a nájemcem Dům dětí a mládeže (DDM), který zde pořádal letní tábory či soustředění. „Ročně se zde vystřídalo na dva tisíce osob,“ pravil ředitel DDM Vilibald Prokop.

Radnice nyní chce táborovou základnu opravit. Výběr zhotovitele by se mohl podle Bekeho uskutečnit v dubnu příštího roku.

Bezbariérovost a propojení objektů

Nová Hájenka by ale neměla být žádným ultramoderním penzionem pro děti. Měla by si na vysoké úrovni zachovat blízký vztah k přírodě. „Technologie, které budeme instalovat budou spíš skromnější. Nebudeme nejspíš řešit fotovoltaiku, tepelná čerpadla, ale primární zdroj vytápění by mělo tvořit topení v peletkovém kotli. Děti budeme chtít spíše odříznout od výdobytků moderních technologií,“ nastínil radní Beke.

Hájenka je více než dvě století stará. Bývala to fořtovna a jízdárna, historicky patřila majitelům brtnického panství – rodu Collaltů. Tvoří ji soubor šesti objektů doplněných chatkami.

Už před rokem vypsala radnice veřejnou architektonickou soutěž na revitalizaci Hájenky. Odevzdány byly celkem čtyři návrhy. Na prvním místě se umístil koncept renomovaných architektů Martina Rusina a Martina Freie z kanceláře Rusina Frei architekti.

Radního a člena poroty Davida Bekeho upoutala ve vítězném návrhu bezbariérovost a propojení jednotlivých objektů. Studie měla také nejblíže k táborovému životu.

Koncept revitalizace areálu má primárně využít stávajících budov, které mají historickou hodnotu. Pravděpodobně jenom budova uprostřed se bude muset zdemolovat a nahradit novou stavbou.

„Přesto se architekti kloní k tomu, že se obnoví v původní hmotě. Zachovat chceme i části historického mobiliáře. Jedná se o různá kování či kliky,“ poznamenal radní.

Práce mají začít na podzim příštího roku

Podle návrhu architektů se v budovách počítá se vznikem zázemí v podobě kanceláře, ošetřovny, nemá chybět prádelna, vývařovna a na to navazující venkovní jídelna a krytá venkovní terasa. Bude zde společenský sál, klubovna, pokoje k ubytování pedagogů i dětí. Počítá se také s hvězdářskou pozorovatelnou. Postupně se budou měnit rovněž chatky.

Radnici se také podařilo směnit s Lesy ČR některé sousedící pozemky, čímž prostor dostal ucelenější podobu. „Díky tomu můžeme využít část pro parkování. V dalším koutě pak vznikne přírodní koupací biotop,“ dodal David Beke.

Nově chce DDM Hájenku využívat celoročně. „Chceme ji nabídnou i pro školy v přírodě a zajistit tam enviromentální vzdělávání. Vidíme v tom velký potenciál a víme, že poptávka škol tu je,“ naznačil Prokop.

Jihlavští radní nyní projednali finální podobu architektonické studie. Následně se začne pracovat na projektové dokumentaci pro stavební povolení, které by mohla radnice získat ještě letos v říjnu. „Pak se bude muset zpracovat projektová dokumentace pro provedení stavby, na základě které se vybírá zhotovitel. To by mohlo být v dubnu příštího roku,“ popsal časový harmonogram Beke. Samotné práce mají začít na podzim příštího roku a potrvají přibližně rok.

Původně měl revitalizaci financovat Dům dětí a mládeže. Dokonce má i ekonomický model, který ukazoval, že náklady na obnovu by se vrátily relativně rychle z mimoprázdninového provozu. Nakonec ale bude investice na městu. Podle Bekeho je to z toho důvodu, že chce na obnovu čerpat dotační tituly na podporu vzdělávání. V době před covidem se cena této zakázky pohybovala kolem 30 milionů korun, nyní se na obnovu Hájenky počítá s částkou ve výši 40 milionů bez DPH.