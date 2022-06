V Černé mají padesátimetrové graffiti, umělecké dílo zdobí dětské hřiště

Zeď v Černé propojuje dětské a sportovní hřiště pro malé i větší děti s areálem pro kulturní a společenské akce. Na jedné straně hřiště jsou prolézačky pro malé děti, na druhé posilovací konstrukce.

„Když jsem poprvé viděl čerstvě postavenou betonovou zeď, přemýšlel jsem co s tím. Cestou kolem Humpolce mě pak zaujala pomalovaná hala firmy, výrazná stavba stojící hned těsně vedle dálnice. Tehdy poprvé mě napadla myšlenka, že by se i naše zeď měla nějak umělecky pojednat, aby všechny zamýšlené prvky propojila dohromady,“ popsal vznik díla starosta Černé Vítězslav Plocek.

A domluvil se s černickou rodačkou, dramaturgyní činohry Národního divadla Ilonou Smejkalovou, která se propagaci obce ráda věnuje.

Přizpůsobil se i stromům

„Když mě z Černé oslovili, abych jim pomohla vybrat konkrétního umělce, byla jsem nadšená – jak často říkám, i v malé obci se dají dělat velké věci. Dostala jsem tip na Chaos company a Jiřího Dosoudila, který tvoří pod jménem Dosy Doss. Jeho tvorba mě zaujala. Už od začátku jsem věděla, že ideální by bylo najít někoho, kdo v rámci street artu pracuje právě s přírodními, nebo dokonce folklórními motivy,“ popsala Ilona Smejkalová.

Dosy Doss vycházel při malbě z toho, co má rád, tedy z rostlin, organických prvků a palety oblíbených barev.

„Snažil jsem se přizpůsobit i konkrétnímu okolí, proto jsme například zvolili modrou barvu, která je přítomna na herních prvcích místního dětského hřiště. Rostlinné motivy se do tohoto prostředí hodí, přímo za stěnou totiž vyrůstají stromy. Motiv jsem tedy volil tak, aby zapadal do konkrétního místa a byl především příjemný pro nejmenší. Aby to bylo hravé, líbilo se to dětem a neurazilo to ani dospělé,“ popsal tvůrce.

Tři dny tvorby

Samotná malba vznikala tři dny. Pro místní bylo poutavé sledovat, jak se dílo postupně vybarvovalo. „Laik má často pocit, že umělec přijde ke zdi a rovnou tvoří. Ale ono je to mnohem náročnější. Jiří si předem připravil návrh, první den zeď natřel modře, další den ráno maloval obrysy, posléze je vybarvoval podkladovou barvou, nanášel další vrstvy, stínoval, obtahoval linky,“ popsala Ilona Smejkalová.

A uznala, že vytvořit malbu na padesátimetrové zdi je úctyhodný výkon – umělecký i fyzický. S výsledkem je velice spokojen i starosta Vítězslav Plocek.

„V rámci obce jsme předem diskutovali, co by na stěně mělo být. Já jsem očekával všechno možné, ničemu jsem se předem nebránil. Výsledek nakonec předčil moje očekávání,“ zhodnotil.

Kaple jako archa

Obec chystá na sobotu osmnáctého června páté setkání rodáků Černé a Milíkova, které se uskuteční právě v areálu, kde zeď stojí.

„Mám radost, že jsme vše stihli tak, aby si dílo mohli prohlédnout i přespolní,“ dodal Plocek.

Černá už jeden neobvyklý umělecký počin má, dřevěnou návesní kapli svatého Antonína Paduánského, která svým tvarem symbolizuje loď – archu – jako jednu z biblických paralel. Byla dokončena a vysvěcena v roce 2006 a svým moderním a neotřelým stylem budí dodnes pozornost. Je dílem architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Kromě náboženských obřadů a občasných uměleckých produkcí se kaple v poslední době stala i vyhledávaným místem svateb. Stavba byla také nominována na evropskou cenu za architekturu.