V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí zlevní teplo v létě, v Jihlavě až příští rok

Ke snížení cen společnost Teplo HB přistoupila po vyhodnocení letošní topné sezony i vývoje na trhu s energiemi. Díky klesajícím cenám plynu na spotových trzích, avšak i nižší spotřebě v zimním období, proto zlevní o 411 korun za gigajoule (GJ).

„Za gigajoule tepla budeme odběratelům účtovat od 1. července částku 1 138 korun. V prvním pololetí tohoto roku byla cena 1 549 Kč. Nové ceny budou zohledněny v zálohách na příští měsíce. Vzhledem k nižší spotřebě tepla budou nové měsíční zálohy pro druhé pololetí zhruba na polovině částky záloh, které hradili odběratelé v prvním pololetí,“ upřesnil jednatel společnosti Miroslav Sommer.

Spolehliví plátci plnili svoje povinnosti

Spotřeba tepla v brodských domácnostech klesla od loňského září v průměru o 15 až 20 procent oproti stejným měsícům v předchozích letech, přestože podzimní měsíce byly studenější.

Kolik aktuálně platí odběratelé za teplo Havlíčkův Brod 1 549

Jihlava 1 310

Nové Město na Mor, 1 199

Pelhřimov 941,60

Třebíč 792

Velké Meziříčí 1 586

Žďár nad Sázavou 1025 Pozn.: Částky jsou uvedeny v korunách včetně DPH za gigajoule.

„Chtěl bych všem našim odběratelům tepla poděkovat za spolupráci při překonávání obtíží vyvolaných extrémním nárůstem cen na komoditních burzách. Bez výjimky všichni řádně plnili své finanční povinnosti a hradili zálohy dle platebních kalendářů. Díky tomu se nám podařilo situaci stabilizovat a mohli jsme přistoupit ke snížení ceny tepla,“ dodal Sommer.

Cena tepla na přelomu roku vzrostla v Havlíčkově Brodě nejvíce z celé Vysočiny. Zatímco loni odběratelé platili 556 korun za GJ, od ledna to byl bezmála trojnásobek. Společnost cenu tehdy kalkulovala na základě zastropované ceny plynu. V Brodě teplo vyrábí pouze z něho, žádný alternativní zdroj nemají.

Na výrazně nižší ceny než v prvním pololetí se mohou těšit i odběratelé tepla ve Velkém Meziříčí, kde centrální vytápění zajišťuje žďárská společnost Satt pomocí plynové kogenerační jednotky. Domácnosti tam nyní platí 1 586 korun za GJ, což je jedna z nejvyšších cen na Vysočině.

„Budeme zlevňovat v řádu stokorun, ke změně dojde od srpna, nebo od září,“ reagoval na dotaz MF DNES ředitel Sattu Petr Scheib. „Spotové ceny plynu se nyní propadly, jelikož můžeme podle zákona dosáhnout pouze přiměřeného zisku, uděláme pro tuto lokalitu novou kalkulaci,“ dodal.

Jestli dojde ke změně i ve Žďáře nad Sázavou (město je stoprocentním vlastníkem Sattu), není zatím jisté. Pro velká sídliště či řadu komerčních objektů dvacetitisícového města nakupuje Satt coby distributor teplo od teplárny velkého strojírenského podniku Žďas, s nímž bude Satt o nových cenách teprve vyjednávat.

Jihlavské kotelny mají plyn na celý rok

Naopak cena tepla se nezmění v Jihlavě. „My máme nakoupen plyn na celý rok 2023 již z minulého roku. To znamená, že současné zlevnění plynu se v roce 2023 u našich zákazníků nepromítne,“ odpověděl Jan Diviš, jednatel společnosti Jihlavské kotelny, která spalováním plynu vyrábí zhruba 85 procent dodávaného tepla.

Jihlavané platí od ledna 1 310 Kč/GJ, předtím to bylo 790 korun. S nižšími cenami mohou odběratelé na rozdíl od Havlíčkova Brodu nebo Velkého Meziříčí počítat až od příštího roku.

„V současné době nakupujeme plyn již na rok 2024 za výrazně nižší ceny, než je zastropovaná cena plynu platná pro rok 2023. To se samozřejmě plně projeví u našich zákazníků v ceně tepla pro rok 2024, kdy očekáváme její snížení,“ nastínil Jan Diviš.

Ke změně nedojde v Pelhřimově, kde platí zákazníci cenu 941,60 Kč. „Společnost IROMEZ, provozovatel centrálního zásobování v Pelhřimově, nepředpokládá, že by do konce kalendářního roku 2023 měnila ceny tepelné energie. Jejím palivem je lesní biomasa, kterou si sama vyrábí, a co se týká ceny paliva, je v letošním roce stabilní. Není tedy důvod měnit cenu pro koncové zákazníky. Cena tepla patří i nadále mezi nejnižší v Kraji Vysočina,“ reagovala jednatelka firmy Hana Zíková.

Zásadní změny se nedají čekat ani v Třebíči, kde teplo zajišťuje spalováním biomasy společnost TTS energo, která patří s cenou 792 korun včetně daně za gigajoule mezi nejlevnější dodavatele tepla v Česku.