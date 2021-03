Taxikář v Bystřici začal vozit kromě seniorů také léky nebo nákupy

Zatímco leden byl vyloženě na rozkoukání, v únoru se začali zájemci o využití služby senior taxi ozývat častěji.

„Už máme stálé zákazníky, ale zatím se nedá mluvit o tržbách, které by šly do plusu, je to v řádu stovek korun týdně. Lidé si zatím senior taxi oťukávají, vyptávají se. Hodně nás využívají lidé přímo z Bystřice, z okolních obcí zatím takový zájem není,“ přibližuje začátky Jiří Elčkner.



Podle zkušeného taxikáře je znát, že jsou lidé během pandemie hodně doma a starší lidé využívají pomoc svých dětí.

Elčkner vozí zájemce nejčastěji na místní polikliniku nebo do novoměstské nemocnice. Samozřejmostí je pomoc nemohoucím při nastupování nebo doprovod do ordinace.

Kromě toho službu rozšířil také o možnost nákupu nebo vyzvednutí e-receptu. „Lidé nám jej přepošlou na mobil, my léky vyzvedneme v lékárně a přivezeme jim je domů,“ vysvětluje Elčkner s tím, že mu pomáhá manželka.

Iniciativa vzešla z Mikroregionu Bystřicko, který sdružuje celkem 39 obcí, je součástí projektu Svazu měst a obcí – Centra společných služeb.

„Prozkoumání sociální oblasti na území dobrovolného svazku obcí Bystřicko vedlo k tvorbě návrhů sloužících ke zlepšení současné situace sociálních služeb. Z dotazníkového šetření mezi starosty vyplynuly nové potřeby, jakými byly například služba senior taxi, spolupráce s provozovateli sociálních služeb či tvorba seznamu subjektů zajišťujících rozvážku obědů,“ vysvětluje Jitka Dočkalová, specialistka pro rozvoj mikroregionu.

Podle ní nová služba přijde vhod právě v čase pandemie koronaviru. Mikroregion službu nedotuje, ale zajišťuje její propagaci, aby se dostala do povědomí. Cena 16 korun za kilometr je podle Jiřího Elčknera na hranici nákladů. Senior taxi jezdí od pondělí do pátku v čase od 7 do 15 hodin.

Taxi pro seniory jezdí také v Náměšti

Podobná služba funguje už od září 2017 v pětitisícové Náměšti nad Oslavou. A osvědčila se.

„Senioři nad 65 let si nás nejčastěji objednávají na cestu k lékaři, ale také na nádraží, na úřady nebo třeba do knihovny,“ líčí Petra Fadrná, jejíž manžel vyhrál výběrové řízení na provozování senior taxi.

Lidé za jízdu po městě zaplatí jednotnou částku 20 korun, službu však navíc dotuje město.

Podle Fadrné je zájem lidí pořád velký. „Loni v březnu a dubnu (tedy na začátku pandemie, pozn. red.) trošičku klesl, ale zase se to rozjelo, protože starší lidé k doktorům zkrátka musí,“ míní.