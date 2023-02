Přibyslav si připomene úmrtí Jana Žižky, pozvat chce i prezidenta Pavla

Husitský hejtman u Přibyslavi skonal 11. října 1424. Zemřel při obléhání města kvůli nemoci. Jakou chorobu přesně měl, se historici dohadují. S největší pravděpodobností se vojevůdci v těle vytvořil velký zánětlivý útvar, takzvaný karbunkl. Dnes jeho léčení vyžaduje chirurgický zákrok a antibiotika, před šesti staletími si s ním ranhojiči poradit nedokázali.

Připomenout si Jana Žižku chce čtyřtisícová Přibyslav i přesto, že před 600 lety nestála na straně husitů. Hejtman se svými vojsky město obléhal. Ozbrojenci po jeho úmrtí Přibyslav vyplenili.

„Pokud bychom to brali čistě do důsledků, měli bychom spíš jeho smrt oslavovat,“ podotkl starosta města Martin Kamarád (ODS). „Byla to však natolik významná historická osobnost, že nějaké připomenutí událostí z roku 1424 je na místě. V žádném případě ale nechceme Jana Žižku oslavovat,“ dodal starosta.

Organizační výbor se schází už od loňského léta a vypracovává podrobný koncept vzpomínek. Připomínku roku 1424 chce rozdělit do celkem deseti akcí, každý měsíc by se měla konat jedna. Začít by se mělo už v lednu.

Na programu bude například vydání speciálního čísla Přibyslavského čtvrtletníku, semináře odborníků i přednášky pro veřejnost, výtvarné soutěže pro děti nebo výstavy. Historické filmy nabídne letní kino, připravuje se rovněž premiéra dramatického pásma o husitství s hudbou.

Nikdo netuší, kam až herci zajdou

Uskutečnit by se měl také pochod do (případně z) Trocnova, Žižkova rodiště. Dnes jde o místní část obce Borovany, jen pár kilometrů jihovýchodně od Českých Budějovic. „S tamní samosprávou jsme v kontaktu. Po turistických trasách je to 160 kilometrů, rozpočítali jsme cestu na tři a půl dne,“ přiblížil Kamarád.

Vzpomínkové akce mají mít dva vrcholy. Jeden se odehraje už v srpnu. To město chystá středověký den. Jeho součástí bude středověké tržiště, vystoupení šermířů, představení v dobových kostýmech i třeba ukázky starých řemesel a vojenských praktik. „Třeba dojde i na vypalování. Necháme se překvapit, kam až herci zajdou,“ pousmál se přibyslavský starosta.

Druhým vrcholem má být samotné připomenutí Žižkova úmrtí v říjnu. To se uskuteční u Žižkovy mohyly nedaleko Žižkova Pole, původně nazývaného Šenfeld. V předběžném plánu je i průvod z města inspirovaný oslavami odhalení pomníku v roce 1874. O jeho výstavbu se zasloužil člen pražského Sokola a přibyslavský rodák Jan Otta. Podle návrhu architekta Antonína Wiehla mohylu vybudoval havlíčkobrodský stavitel Josef Šupich.

Slavnost při jejím odhalení byla velkolepá. Režíroval ji František Ladislav Rieger a podle dobového tisku se jí účastnilo dvacet tisíc lidí. „Tak velké to nyní rozhodně neplánujeme,“ odmítl srovnání Martin Kamarád.

Pošlou dopis nejvyššímu veliteli

Jedno specifikum by si však vedení města přálo. Chtělo by na jeden z vrcholů připomínky pozvat prezidenta republiky Petra Pavla. Už jen kvůli tomu, že – stejně jako Žižka ve své době – byl nejvyšším vojenským velitelem. „Hodilo by se to. Navíc naposledy u nás byl prezident Václav Havel v roce 1994. Shodou okolností to bylo rovněž při výročí Žižkova úmrtí,“ pravil Kamarád.

„Měl tu tehdy projev směřovaný k armádě. Promlouval k ní v kontextu působení Jana Žižky,“ doplnil místostarosta Michael Omes. Další prezidenti do Přibyslavi nezavítali, do města od té doby přijela už jen první dáma Livie Klausová.

Vedení Přibyslavi by chtělo prezidentské kanceláři poslat celý rozpis oslav. Nechali by pak na ní a přímo na Petru Pavlovi, aby si vhodný termín k návštěvě vybral sám.

Zda prezident Pavel dorazí, je však ještě značně předčasné. Není ani zcela zřejmý jeho postoj k Janu Žižkovi. Na otázky zaslané jeho týmu redaktorem MF DNES konkrétně neodpověděl. „Až do inaugurace má pan prezident velmi nabitý program. Zatím vám na otázky nemůže odpovědět,“ reagovala pouze jeho mluvčí Markéta Řeháková.

Do Žižkova roku 2024 by měly být připraveny i pamětihodnosti, které se k němu v Přibyslavi vztahují. Žižkova mohyla v poslední době prošla drobnějšími zásahy, upraveny byly zejména parčík a zeleň okolo.

Radnice by chtěla, aby se povedlo ještě restaurovat sochu Jana Žižky v parku pod zámkem. Třímetrová jezdecká plastika vojevůdce s palcátem v ruce, která byla odhalena v září roku 1957, je zmenšeným modelem velkého památníku hejtmana na pražském Žižkově.

„Pokud zastupitelé uvolní potřebný objem peněz, mohla by být socha v druhé polovině letošního roku sundána. Zimu by strávila v ateliéru, na jaře by se po obnově vrátila zpět,“ nastínil Martin Kamarád.