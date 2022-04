Padesát odstínů českého inkoustu. Příprava Inkebary zabere tři dny

Ač samotná značka působí tajemně, ve skutečnosti žádný speciální význam neskrývá. Výrobce inspirovala postava profesora Ikebary z filmu Jak utopit doktora Mráčka, pouze k ní doplnil písmeno „n“.

Hledal totiž zvučný název s odkazem na inkoust, a přitom k němu potřeboval volnou internetovou doménu.

Dušan Prachař přirovnává tvorbu inkoustů k alchymii. I dříve psal perem a inkoustem, ale nápad začít vyrábět vlastní se zrodil až poté, co jej nadchl drahý inkoust z USA. Nejdřív zkoušel najít podobné produkty dostupněji v českých podmínkách, ale záhy zjistil, že na trhu nic takového není.

„Říkal jsem si, proč bych nezkusil něco si vyrobit. Inkoust není nic složitého, uvaří se duběnky, a pak se s tím píše,“ vzpomíná Prachař na začátky. „Jenže když se uvaří duběnky, je z toho břečka,“ dodává ihned.

Inspiraci našel v kosmetickém průmyslu

Následovalo bádání a roky experimentů, kdy často musel postupovat metodou pokus - omyl, jelikož internet i literatura mu poskytly rad jen poskrovnu. Vůbec první barvivo si sháněl v Malajsii, ale nemělo patřičné fyzikální vlastnosti a v peru nefungovalo správně.

„Inkoust potřebuje, aby to teklo těmi kapilárami, aby to nedělalo kaňky na papíře, aby se to nerozpíjelo moc, aby to schlo na papíře, a ne v peru,“ vysvětluje výrobce, který se jinak živí jako vývojový programátor.

Inspiraci našel kupodivu v kosmetickém průmyslu.

„V podstatě řeší stejné věci. Když si vezmete, co je to třeba šampon a mýdlo, zubní pasta, jsou tam nějaká barviva, jsou tam nějaké složky, které budou ovlivňovat, jak se to bude chovat. A tak jsem se snažil vyzobnout pár všelijakých nápadů,“ říká.

Kosmetický průmysl nejspíš pomohl i s bezpečností Prachařových produktů, protože inkousty vyrábí z netoxických surovin. Má tři malé děti, a přestože před nimi všechno zamyká do skříně, nechce si vířit ve vzduchu toxické výpary. „Troufnu si říct, že 99 procent věcí už člověk někdy nějak pozřel nebo použil sám na sobě,“ tvrdí.

Výzvou zůstává černočerně temný odstín

Inkoust vzniká zhruba z desítky složek, z nichž až 90 procent tvoří destilovaná voda. Tu Prachař bere z blízkých Kojetic. Další suroviny si objednává z Itálie, Maďarska či Německa.

Na druhou stranu ho důraz na bezpečnost produktů také omezuje, zejména co se týče palety odstínů. Prachařovi tak stále zůstává výzvou výroba například žádaného specifického odstínu sytě tmavé fialové barvy nebo i černočerně temné.

S nízkým zájmem se však nikdy nepotýkal. Když oslovil první internetové obchody a kaligrafické školy s nabídkou asi dvanácti odstínů, přijali ho s nadšením. Český trh prostě něco takového postrádal. Odbyt však našel také v Polsku, kam nyní dodává inkousty také na zakázku.

Když jde o mikrogramy

Příprava inkoustu podle představ zákazníka ovšem také není jednoduchá záležitost. Jedním problémem je samotná barva, protože vznik nových odstínů je často také o náhodě. Prachař umí například vyrobit i inkousty, které mění barvu, ale záleží na tom, jak spolu budou různá barviva reagovat. Některé odstíny se tak na svět dostanou omylem, což pak přináší další výzvu - správně zreprodukovat postup. „Tam jde třeba o miligramy a mikrogramy a to je potom peklo,“ říká výrobce.

Právě množství, v němž je třeba přidávat některé složky do inkoustu, je důvodem, proč Prachař vyrábí v litrových dávkách, a pokud si zákazník objedná jen malou lahvičku inkoustu na míru, cena se z řádu stovek korun přehoupne do tisíců. Roli hraje i to, že pro takového zákazníka připraví vzorky třeba deseti odstínů, z nichž si pak může vybírat, a výrobci zbude hodně materiálu, který nemá vždy jak využít.

Příprava nového inkoustu pak trvá zhruba tři dny. „Je to všechno o tom, že nemůžete všechno smíchat hned, vždycky trvá, než se něco rozpustí, aby se to například nevysráželo. Některé druhy se třeba musí postupně chladit, některé naopak rychle zahřát,“ vysvětluje Prachař.

V současnosti má okolo padesáti odstínů, z nichž třicet sedm jsou jeho vlastní.

Dušan Prachař se během svého života nadšeně vrhl do různých podniků, ať už se jednalo o prodejní galerii, steampunkové šperky, nebo importování hliníkových bižuterních kroužků z Kanady. Produkcí inkoustů se zatím neživí, ale dovede si představit, že by se to v budoucnosti mohlo změnit. V poslední době experimentuje také s prototypy plnicích per či akvarelovými barvami.