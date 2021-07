Dřevorubci, traktory i památky. Prodloužený víkend nabízí tipy na výlety

1 U Piláku změří síly dřevorubci

Lákavou podívanou slibuje v sobotu závod Českého poháru dřevorubecké série STIHL Timbersports.

„Šestnáct borců se utká v amfiteátru u Pilské nádrže ve Žďáře nad Sázavou ve čtyřech dřevorubeckých disciplínách s pilami a sekyrami, další dvě disciplíny budou exhibiční,“ informoval Leoš Klíma.

Ten už dlouhé roky patří do české špičky a domácí závod si nenechá ujít, i když má navíc také organizační povinnosti. O kvalifikační body na mistrovství republiky bude bojovat rovněž jeho syn Matyáš, jenž loni na Piláku skončil bronzový a výbornou výkonnost ukázal i v letošních závodech. Začátek akce je ve 13.00.

2 Krajské památky s výhodou

Vysočina dětem, takové je téma letošní letní turistické sezony v kraji. V období od 1. července až do konce září 2021 budou moci děti a studenti zavítat díky této akci například na hrad Kámen či Roštejn, zámek v Třebíči a do řady krajských muzeí a galerií zdarma.

Ostatní veřejnost může využít poloviční vstupné. Cílem je podpora cestovního ruchu. „Už loni se nám tato úprava vstupného v hlavní turistické sezoně vyplatila. Během tří měsíců naše kulturní instituce navštívilo zhruba 100 tisíc lidí,“ uvedl Roman Fabeš, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Úprava vstupného se nevztahuje na speciální akce - představení, koncerty či kostýmované prohlídky.

3 Traktory se sjedou do Světnova

Fotbalové hřiště ve Světnově na Žďársku obsadí v pondělí 5. července traktory různého stáří i typů. Nultý ročník setkání těchto strojů tam začne v 9.00 registrací účastníků. Kromě možnosti prohlédnout si jednotlivá vozidla čeká na návštěvníky v 11.00 křest dvou nových obecních traktorů. Chybět nebude ani občerstvení.

„Po poledni pak vyrazíme na spanilou jízdu místními komunikacemi ze Světnova do Škrdlovic a zpět,“ přiblížil Martin Havelka, jeden ze spolupořadatelů akce. Sám dorazí na sraz se dvěma Zetory 25.

4 Kam za vysvědčení? Přece do zoo

Bohatý program připravila na první prázdninový víkend zoologická zahrada v krajském městě Vysočiny. Prvním lákadlem je akce Za vysvědčení do Zoo Jihlava.

Všichni žáci a studenti, kteří do neděle 4. července předloží na pokladnách zoo aktuální vysvědčení s alespoň jednou jedničkou, budou mít vstup za symbolickou 1 korunu.

Zítra navíc pracovníci zahrady připravili od 10 do 16.00 speciální program Pomáháme přírodě s jihlavskou zoo.

„Představíme kampaň zoologických zahrad k udržitelnému rybolovu Which Fish, seznámíme s ochránci mořských želv v Indonésii, všichni se mohou těšit i na Den s antilopou Derbyho a prodej suvenýrů, které pomáhají. V rámci akce Mobily pro gorily mohou lidé za odevzdaný starý nepotřebný mobil získat hrací karty a prvních sto návštěvníků, kteří odevzdají nepotřebný drobný elektrospotřebič u stánku na hlavním parkovišti, získá volnou dětskou vstupenku do zoo pro tento den,“ popsal tiskový mluvčí zoo Martin Maláč.

O prázdninách se také spouští komentované krmení zvířat.

5 Strašidlo na zámku

Unikátní divadelní kulisy poskytne pro příběh Strašidla cantervillského zámek v Náměšti nad Oslavou.



Komedii inspirované povídkou Oscara Wilda bude tamní nádvoří patřit v neděli od 20.30. V hlavních rolích kusu, pod nímž je podepsán režisér Jaroslav Kříž, se představí například Martin Zounar, Bára Štěpánová či Martin Pošta.

Vstupenky jsou k dostání online nebo na pokladně zámku.

6 Adrenalinové hudební Slunohraní

Alespoň ve zkrácené formě se letos uskuteční Novoměstské Slunohraní, které v sobě už deset let spojuje letní dílnu komorní hudby pro amatérské hudebníky a vystoupení špičkových profesionálů. Letošní ročník uspořádají organizátoři po rozvolnění protiepidemických opatření alespoň v menším rozsahu jako jakousi mezihru.

„Slunohraní Intermezzo 2021 bude pro hudebníky, kteří se nyní, na poslední chvíli neuvěřitelnou rychlostí přihlásili, skutečně adrenalinovým zážitkem. Pouhé dva dny bude mít Letní orchestr na to, aby připravil pod taktovkou dirigenta Richarda Kružíka svůj koncertní program. To, co jindy orchestr trénuje pět dní, musí letos vměstnat do pouhých dvou zkoušek a jedné generálky,“ vysvětluje manažerka Slunohraní Vlasta Piskačová.

O hlavní lákadlo tak zájemci nepřijdou. Závěrečný koncert zkráceného Slunohraní obstará světoznámé Janáčkovo kvarteto společně s Letním orchestrem. Koncert se uskuteční na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě v úterý 6. července od 20 hodin. Počet míst bude omezen, je vhodné si včas rezervovat vstupenky na webu www.slunohrani.cz . Zazní skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Jana Václava Stamice, Antonína Dvořáka nebo Petera Warlocka.