Jen se miminko narodí, je na cestě složenka za odpady. Jihlava nešvar mění

Díky úpravě vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství, kterou schválili zastupitelé, nebudou muset rodiče v Jihlavě nově za děti do tří let tento poplatek hradit. Poprvé přijde rodičům upozornění na zaplacení poplatku až v roce, ve kterém potomek dosáhne čtyř let věku.

„V minulosti to bylo postaveno tak, že vyhláška poskytovala úlevu pro třetí a další dítě mladší 18 let. Nově je tam doplněné dítě do tří let,“ popsal náměstek primátora Jiří Pokorný (ANO). „Neměníme výši poplatku, ale rozšiřujeme skupinu osvobozených poplatníků,“ dodal.

Nárok na osvobození z platby u dítěte do tří let věku nebude třeba ohlašovat. Veškeré údaje jsou v informačním systému evidence obyvatel. Osvobození se dosud týkalo 600 dětí. Nové se bude vztahovat na 1 600 dětí.

V Jihlavě platí lidé za svoz odpadů 804 korun ročně na osobu. Cenu si mohou snížit o 100 korun, pokud se zapojí do programu zodpovědného nakládání s odpady. Kromě dětí jsou od poplatku osvobozeni také držitelé průkazu ZTP/P a lidé starší 80 let.