O naučné vycházky do lesa ke krmelcům mají ve Žďáru zájem stovky lidí

Tyto exkurze do přírody začala organizace pořádat již vloni, a to u příležitosti 120. výročí úmrtí lesnického pedagoga, spisovatele a vydavatele Jana Theodoricha Doležala, který byl rovněž iniciátorem vzniku žďárského muzea.

„O vycházky byl navzdory covidu opravdu velký zájem, zúčastnilo se jich přes pět stovek lidí. Proto jsme se rozhodli, že v nich budeme pokračovat i v další sezoně,“ vysvětluje Pavel Elbl, pracovník muzea, myslivec a také jednatel Mysliveckého spolku Žďárské vrchy.

Výpravy ke krmelcům v okolí města – nejčastěji do Černého lesa či k rybníku Křivák – se konají vždy v době přikrmování zvěře, tedy od podzimu, během zimy a následně ještě v předjaří.

„Zatím jsem se na nich ještě nikdy nesetkal s tím, že by téma děti nezaujalo, reagují vždy velmi pozitivně,“ popisuje Elbl.

Přikrmování děti baví

V lese se účastníci procházky mimo jiné dozvědí, které druhy zvěře ke krmelci nejčastěji míří, dále také kdy, proč a čím myslivci zvířata přikrmují.

„Děti si přikrmování i samy vyzkoušejí, což je hodně baví. A pokud paní učitelky předem zavolají a domluvíme se, jaké krmivo je vhodné, mohou přinést do krmelce i něco vlastního,“ líčí Elbl.

Kromě dalších zajímavých informací o lese je pro účastníky připravena rovněž malá ukázka trofejí, dále vábení zvěře nebo i určování živočichů podle fotografií.

Oblíbená akce je přínosem nejen pro děti, ale i pro samotné myslivce. Díky edukaci totiž malí absolventi exkurze už dobře vědí, jaké krmivo by se zvěři do krmelce předkládat nemělo, a znají také pravidla chování v lese.

Do druhého ročníku vycházek se zatím zapojilo kolem tří stovek zájemců. Další se mohou hlásit ještě do konce letošního března, a to na telefonních číslech 566 688 116 nebo 604 317 797. Děti z mateřinek zaplatí po desetikoruně, školáci pak trojnásobek. Akce je určena například i pro zájmové skupiny, oddíly, kroužky nebo rodiny, vždy ale o počtu nejméně pěti osob.