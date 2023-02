Vrah ženy v Chotěboři bydlel v domě, u kterého oběť ležela. Policii se přiznal

„Muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy trest odnětí svobody od desíti do osmnácti let,“ oznámil vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie na Vysočině Pavel Kubiš.

Mrtvola ženy, k níž byla policie minulý pátek kolem šesté hodiny ranní přivolaná, ležela poblíž jednoho z bytových domů v chotěbořské Smetanově ulici.

„Tělo bylo částečně obnažené, nicméně se na první pohled nedalo určit, zda se jednalo o násilnou smrt. Povolán byl samozřejmě soudní znalec, který se k tomu přikláněl. Řekl nám, že jsou tam patrné drobné známky možného cizího zavinění, ale pak dodal větu, kterou všichni znají z kriminálních seriálů: Víc budu vědět až po pitvě,“ uvedl Kubiš.

Neznali totožnost mrtvé

Vyšetřování zpočátku kriminalistům komplikoval fakt, že neznali totožnost oběti. Proto prostřednictvím médií zveřejnili snímky mrtvé, která měla na těle výrazné tetování, a požádali o pomoc veřejnost, zda ženu někdo nepozná.

„Její tetování jsme konzultovali i s tatéry. Ti nám řekli, že zrovna tento typ není ničím výjimečný, o čemž svědčilo i množství reakcí od veřejnosti. Vše jsme museli prověřovat. Tlačil nás čas,“ pokračoval Kubiš s tím, že na těle zavražděné byly zjevné stopy nedávného porodu, a tedy vyvstaly i obavy o bezpečí dítěte.

Se zveřejněním fotografií policisté museli zároveň veřejnosti uklidňovat. „Případ vyvolal velké emoce hlavně na sociálních sítích, proto jsme chtěli, zejména obyvatele Chotěboře, ujistit, že nikomu nehrozí žádné další nebezpečí,“ vysvětlovala mluvčí vysočinské police Dana Čírtková.

Zveřejněná výzva byla každopádně úspěšná, kriminalisté se ještě týž den kolem 20. hodiny dozvěděli jméno oběti a zjistili i to, že žena skutečně měla několikaměsíčního syna, o něhož se však starala babička.

Zlom nastal v sobotu

Nařízená soudní pitva mezitím potvrdila, že nalezená mrtvá žena v Chotěboři skutečně zemřela cizím zaviněním. „Stalo se to v důsledku stlačení dýchacích cest. Můžeme se bavit o škrcení, rdoušení, ale úplně přesný být zatím vzhledem k vyšetřování nemůžu,“ omlouval se Kubiš.

Každopádně zmínil, že police od pátečního rána prověřovala všechny nájemníky domu, u něhož byla oběť nalezena, až došla i na pětadvacetiletého muže. Doma ho ovšem zastihla až pozdě večer, přičemž se od něj dozvěděla, že žena u něj den předtím byla, ale v noci odešla.

„To se nám však nepozdávalo, proto jsme u něj druhý den udělali domovní prohlídku, a večer se pak situace zlomila. Z toho, co jsme zjistili, nebylo pochyb, že se jedná o pachatele. Z jeho strany také vzápětí došlo k doznání. Řekl, že ji usmrtil a poté vynesl tělo ven, kde ho odložil do křoví,“ prozradil Kubiš.

Motiv vraha nicméně zůstává nejasný. „Něco víme, něco nám pachatel řekl, ale to nebudeme sdělovat. Bylo by to trochu odkrývání karet,“ vysvětloval šéf vysočinských kriminalistů.