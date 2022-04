Na ulici v Havlíčkově Brodě ležel zraněný muž, útočník ho pobodal na ubytovně

Muž byl nalezen ve středu po 19. hodině na Dvořácké ulici. Záchranáři ho ve vážném stavu odvezli do nemocnice.

„Po konzultaci s ošetřujícími lékaři bylo zřejmé, že muž utrpěl vážná bodná poranění, která si nemohl způsobit sám,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté zjistili, že zraněným byl jednačtyřicetiletý muž s trvalým pobytem ve Středočeském kraji, který v Brodě bydlel na ubytovně. Během vyšetřování brzy pojali podezření, kdo muže pobodal, a začali pachatele usilovně hledat.

„Do pátrací akce se zapojily všechny dostupné policejní hlídky, včetně policejních kynologů, nasazen byl také vrtulník,“ doplnila Čírtková.

Zadržený muž se k činu doznal

Podezřelého muže vypátral kolem půl jedenácté v noci policejní pes. Zadržený jednatřicetiletý muž okamžitě putoval do policejní cely. Kriminalisté ho začali vyšetřovat pro podezření ze spáchání pokusu o vraždu.

„Muž se k činu doznal,“ potvrdil vedoucí kriminálky na Vysočině Pavel Kubiš. Soud podezřelého poslal do vazby, muži hrozí až osmnáct let vězení.

Z vyšetřování dále vyplynulo, že samotný čin se stal za dosud nevyjasněných okolností v jednom z pokojů na ubytovně v Čechově ulici. Vyšetřovatelům se podařilo i zajistit nůž, který pachatel použil k útoku.

Podrobnosti k případu kriminalisté nadále zjišťují. Zajímá je, co přesně bylo motivem útoku a co konfliktu mezi oběma muži předcházelo. „Až do ukončení vyšetřování nebudeme k případu poskytovat žádné další informace,“ konstatovala policejní mluvčí.

Na Vysočině je to v letošním roce druhý případ, který kriminalisté vyšetřují jako vraždu. K oběma došlo na Havlíčkobrodsku v rozmezí pouhých dvou týdnů. V prvním případě byla vražda dokonaná. V polovině března byl v Chotěboři zavražděn třiadvacetiletý muž ze Slovenska. Pachatel byl rovněž zadržen a je ve vazbě.