Voliče v Třebíči čeká repete, o hlasy se budou ucházet totožné osobnosti

9:08

Bude to jedna velká repríza. V Třebíči jdou letos do komunálních voleb většinou ti samí lídři jako před čtyřmi lety. Znovu by chtěli řídit město současný starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) i jeho tři místostarostové - Miloš Hrůza (ANO), lidovec Pavel Janata a Vladimír Malý (ČSSD).