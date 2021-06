ANO na Vysočině má lídra s otazníkem, neuspěli Faltýnek, Oborná, ani Kott

Ostřílení harcovníci většinou stojí v čele kandidátek stran a hnutí na Vysočině pro podzimní sněmovní volby. Zatímco některé strany už mají jasno několik týdnů, někde to ještě nějaký čas potrvá, než bude zřejmé, kdo se bude na voliče usmívat z plakátů.



Otazník si zatím můžeme udělat u Martina Kukly, navrženého na jedničku hnutí ANO. Toho si na konci května zvolil nominační krajský sněm. „Vážím si důvěry kolegů, dostal jsem nominace z oblastí, asi z toho důvodu, že jsem vedl kandidátku loni do krajských voleb, které jsme vyhráli,“ připomněl osmatřicetiletý politik.

Koalici však loni v říjnu sestavily strany na druhém až šestém místě, ANO zamířilo do opozice a Kukla se po třech letech ve funkci náměstka hejtmana vrátil k práci zkušebního inženýra ve firmě Bosch.

Jako rozbuška nyní zapůsobilo, že nominaci na Vysočině nezískal vlivný a kontroverzní Jaroslav Faltýnek, současný šéf poslaneckého klubu ANO, který byl před čtyřmi lety na Vysočině lídrem, byť je doma v Prostějově.

„Podle stanov se z nominací místních a oblastních sněmů sestavuje kandidátka na krajském sněmu. Pan Faltýnek nedostal nominaci ani z jednoho okresu, jen Pelhřimov řekl, že souhlasí s jeho kandidaturou, nicméně jeho nominace tam nakonec nebyla,“ vysvětluje žďárský poslanec Radek Zlesák, který předem avizoval, že svůj mandát obhajovat nebude.

Poslanci místa pod špičkou kandidátky odmítli

Kromě Faltýnka však mezi navrženými kandidáty chybí také další dva poslanci vládní strany premiéra Andreje Babiše - Monika Oborná a Josef Kott. Proč?

„Krajský sněm rozhodl a já to respektuji, byť nebudu zastírat, že je to pro mě překvapením. Myslím si, že je škoda, že na předních místech kandidátky nejsou lidé, kteří v posledních čtyřech letech odvedli ve sněmovně spoustu práce a mají na co navazovat,“ vyjádřila se pro MF DNES Monika Oborná.

„Nabízené místo na kandidátce jsem odmítla proto, že jsem jednoduše s návrhem této kandidátky nebyla úplně ztotožněná. Každopádně rozhodnutí sněmu respektuji a kolegům přeji hodně štěstí,“ dodala.

Oborná s Kottem měli možnost obsadit místa v první pětce.

Proč už ani jeden z čtyř dosavadních poslanců ANO za Vysočinu svůj mandát obhajovat nebude, Kukla komentovat nechtěl.

„To je otázka spíše na ně,“ řekl. Sestavení kandidátky podle něj bylo demokratické. „Uvidíme, jak bude postupovat celostátní předsednictvo a výbor, může se stát cokoliv,“ podotkl Kukla. Jasno má být do konce června.

Od ovcí a beranů do saka a do sněmovny

Do čela koalice Pirátů a STAN, která v celostátních průzkumech předstihla ANO, se postaví Milan Daďourek. Šestačtyřicetiletý farmář z Počítek na Žďársku v úterý vyháněl za dohledu mnoha fotografů stádo beranů na žďárskou Zelenou horu, ve středu už se v obleku představoval na tiskové konferenci této koalice v Jihlavě. Dvojkou koalice bude za Starosty bývalý první muž Pacova a náměstek hejtmana Lukáš Vlček.

Vysočinští lídři pro sněmovní volby Piráti + STAN - Milan Daďourek

- Milan Daďourek ANO - Martin Kukla

- Martin Kukla SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) - Vít Kaňkovský

(ODS, KDU-ČSL, TOP 09) - Vít Kaňkovský ČSSD - Jiří Běhounek

- Jiří Běhounek KSČM - Josef Zahradníček

- Josef Zahradníček Trikolóra, Svobodní, Soukromníci - Jan Tesař

Další koalice SPOLU - jež zahrnuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - vsadila na současného lidoveckého poslance, ortopeda a primáře centrálních operačních sálu havlíčkobrodské nemocnice Víta Kaňkovského. Dvojkou bude advokátka a provozovatelka rodinné francouzské restaurace Eva Decroix (ODS), až na pátém místě bude jednička topky Martina Lisová, starostka Větrného Jeníkova. Ženy mají v první desítce koaliční kandidátku mírnou převahu.



Sociální demokraty bude chtít udržet ve Sněmovně současný poslanec a bývalý hejtman Jiří Běhounek. Ten se letos rozhodl po letech, kdy za ČSSD kandidoval jako nestraník, do strany vstoupit. V dubnu se stal coby podporovatel Jana Hamáčka, který předsednické křeslo obhájil, jedním z místopředsedů.

„Jiří Běhounek se nám v krajských volbách vyplatil, je to i místopředseda strany. Chtěli jsme nyní posílit sestavu Michalem Šmardou jako dvojkou a řadou dalších starostů,“ reagoval krajský předseda sociálních demokratů Petr Krčál.

ČSSD loni v krajských volbách na Vysočině s Běhounkem v čele získala bezmála 12 procent hlasů, což byl v republikovém měřítku pro sociální demokraty solidní výsledek.

SPD ani Přísaha potvrzeného lídra nemají

Lídra už má také hnutí Trikolóra, která bude kandidovat jako jeden subjekt se Soukromníky a Svobodnými. Jedničkou bude podnikatel a místopředseda Trikolóry Jan Tesař.

Hnutí SPD zatím potvrzeného lídra nemá. „Ještě nás čeká krajská konference, která potvrdí, nebo vyvrátí složení. Dosud ještě nic není odsouhlaseno,“ reagoval poslanec Radek Koten, který byl lídrem před čtyřmi roky. „Velice rád bych obhájil, ale nemohu předbíhat vyslovení členské základny,“ dodal.

Podobně je na tom hnutí Přísaha, které teprve nedávno založil bývalý policista Robert Šlachta. „Vše budeme zveřejňovat až po ustavujícím sněmu koncem června,“ vyjádřila se mluvčí hnutí Karolína Skrčená.