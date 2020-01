Malebnou zátoku Dalešické přehrady, ráj trampů i vodáků, přeoral buldozer

Případem nedovolené stavby v zátoce Lavičky na Dalešické přehradě se zabývají Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), náměšťský stavební úřad i odbor životního prostředí.



„Je zde podezření na spáchání přestupku v oblasti zákona o ochraně přírody a krajiny. Důvodem je úprava břehů a poškození dřevin. Celou věc stále prověřujeme - a pokud se podezření potvrdí, hrozí sankce v řádu desítek až stovek tisíc korun,“ konstatoval Jan Panský, ředitel havlíčkobrodského oblastního inspektorátu ČIŽP.

V místech někdejšího tradičního vodáckého a skautského tábořiště začali stávající majitelé v listopadu bez povolení provádět terénní úpravy, káceli stromy a vyhrnovali keře. Za jakým účelem, není oficiálně známo. Své záměry totiž podle dostupných informací úřadům předem vůbec neoznámili.

Spekuluje se, že v místě má vzniknout molo pro lodě a čluny, nebo se jedná o úpravy kvůli znovuzprovoznění tábořiště. To však vlastníci nepotvrdili, s médii nekomunikují.

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Řeší to stavební úřad, děkuju, nashle,“ reagoval na dotaz MF DNES jeden z majitelů Tomáš Holoubek a zavěsil telefon. Holoubkovi patří firma Lodní servis se sídlem v Říčanech u Brna.

Správní řízení s firmou potrvá ještě minimálně několik týdnů

Stavební úřad v Náměšti nad Oslavou se úpravami zabývá coby nepovolenou stavbou.

„Jedná se o standardní správní řízení jako u každé nepovolené stavby. Existuje možnost, že by stavba mohla být povolena dodatečně, ale řízení o dodatečném stavebním povolení zatím nebylo zahájeno. Stavebník s námi komunikuje,“ pověděl Jaromír Žouželka, vedoucí náměšťského stavebního úřadu.

Projednávání černé stavby podle něj potrvá ještě minimálně několik týdnů. „Řízení tohoto druhu není otázkou měsíce,“ doplnil.

O úpravách v zátoce se stavební úřad dověděl ve druhé polovině listopadu ze zpráv lidí, kteří dění v zátoce komentovali na sociálních sítích.

„Jeden pátek se ta věc objevila na internetu a hned další pondělí dopoledne jsme tam měli místní šetření,“ popsal sled událostí Žouželka s tím, že poté úředníci stavbu na konci listopadu zastavili.

Karel Krčál, starosta Třesova, na jehož katastru zátoka leží, aktivity nových vlastníků Laviček odmítl komentovat. „Podali si žádost o dodatečné stavební povolení. Zatím to nepokročilo, nic o tom nevím, tak k tomu nebudu nic říkat,“ vyjádřil se Krčál. S ním prý majitelé o svých záměrech nejednali.

Třesovský územní plán pozemky zátoky předurčuje k rekreačnímu využití.

Sankce chystá i odbor životního prostředí, o plánech nevěděl

Náměšťský odbor životního prostředí vede se stavebníky z Laviček sankční řízení.

„Byl porušen minimálně zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, protože celý pozemek byl veden jako trvalý travní porost, takže došlo k neoprávněnému záboru. Dostali jsme echo, že se v lokalitě něco děje, ale o chystané výstavbě nebo nějakých zásazích do půdy jsme nebyli předem informováni,“ poznamenal šéf odboru Tomáš Sedláček.

Předpokládá, že stavebníci ho budou kontaktovat, pokud se rozjede řízení o dodatečném povolení stavby.

Zátoka Lavičky s výhledem na ostrůvek se nachází mezi Kozlany a Hartvíkovicemi. Třebíčského badatele a znalce Dalešické přehrady Zdeňka Pruknera by mrzelo, kdyby se její ráz nevratně změnil.

„Měla by být vrácena do původního přírodního stavu, terén zarovnán, jak byl, a areál by měl dál sloužit k rekreaci,“ nechal se slyšet Prukner.

Zátoka se po napuštění přehrady stala rájem trampů i vodáků

Ve 30. letech minulého století byly podle něj Lavičky romantickým rájem třebíčských a brněnských trampů.

„Kousek proti proudu byla také první trampská chata třebíčské osady Rio de La Plata. Jezdil sem třeba i Polda Pokorný, který později padl v bojích ve Španělsku. Také po válce bylo místo oblíbené, v okolí přibývaly osady a chaty,“ popsal Prukner historii malebného místa.

Po rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny v Dukovanech bylo údolí řeky Jihlavy v letech 1970 až 1978 přehrazeno a postupně zaplaveno vodami Dalešické přehrady. „Nedlouho po zaplavení vyrazilo několik třebíčských vodáků na průzkumnou plavbu po nové nádrži. Zátoka na Lavičkách s ostrovem je zaujala a rozhodli se zde vybudovat tábořiště,“ připomněl Prukner.

Na Lavičkách postupně s podporou tehdejšího podniku Elitex Třebíč vznikla táborová kuchyně a loděnice. „V zátoce se od té doby každé léto konal vodácký tábor,“ zavzpomínal badatel.

Po listopadu 1989 Elitex zanikl, ale Lavičky dál fungovaly jako letní tábor, což platilo i poté, co je převzal soukromý vlastník. Změny v zátoce nastaly až za současných nových majitelů.