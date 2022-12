Část Jihlavy byla bez vody, z praskliny jí tryskalo sto litrů za sekundu

Výpadek postihl všechny odběratele v pomyslném okrsku kolem Sokolovské ulice, a to od Resslovy a Smrčenské na západě až po Havlíčkovu ulici na východní straně. V areálu jihlavské hasičárny u Sokolovské ulice pravděpodobně vlivem mrazu prasklo asi 50 let staré azbesto-cementové potrubí hlavního vodovodního řadu.

Vodárenským technikům nakonec nezbylo, než postupně celou oblast od vody na 14 hodin odstřihnout. „Protékalo tam sto litrů vody za vteřinu a s tím se nedalo nic jiného dělat. Tento typ potrubí se může opravovat jen, když v něm není prakticky žádný tlak, jinak by to po odkopání praskalo dál a dál,“ řekl jednatel Služeb města Jihlavy (SMJ) Josef Eder.

„Na té síti jsou sekční uzávěry na uzavření části potrubí, aby se dalo vypínat, jenže ty nefungovaly, takže se musel zavřít hlavní řad,“ dodal.

Lidé začali okamžitě skupovat balenou vodu v nejbližších obchodech, během čtvrtečního večera tři základní a dvě mateřské školy v postiženém okrsku oznámily přerušení výuky, pokud by výpadek trval i v pátek ráno.

SMJ jsou správci jihlavských vodovodů a kanalizací od začátku minulého roku. „Nebyla to jediná havárie, ve čtvrtek jsme řešili celkem tři,“ upřesnil Eder.

V mrazu by u cisteren zamrzaly kohouty

Mnohé obyvatele v dotčené čtvrti často rozezlilo, když se na havarijní lince SMJ dozvěděli, že musí vydržet. Město totiž rozhodlo, že nebude do míst výpadku vody přistavovat nouzové cisterny. Venku mrzlo a v mrazu by zamrzaly kohouty.

„Vzhledem ke špatnému technickému stavu azbestového potrubí nelze přesně určit, do kdy potrvá odstávka vody. Náhradní zásobování pitnou vodou v cisternách není možné kvůli mrazu realizovat,“ vyjádřil se ve čtvrtek v devět večer mluvčí SMJ Martin Málek.

Zpočátku tedy samozřejmě nebylo jasné, jak bude odstávka dlouhá, přestože vodaři oznámili pravděpodobnou délku výpadku do pátečních 15 hodin. „A cisterna? Výmluvy, že mrzne... No před cca 30 lety havárie na Březinkách, zima, mrzlo a cisterna byla,“ napsala například na jednu z jihlavských facebookových stránek Dagmar Jirsová.

Podle zpětného pátečního vyjádření náměstka primátora Radka Popelky (ANO) měli vodaři naopak předpoklad, že se závadu podaří rychle opravit. Proto podle něho nebylo třeba do ulic rozvážet cisterny.

Pomáhaly přístroje i sluch zkušených vodařů

„Všechno nahrávalo tomu, že havárie bude velmi rychle odstraněna. Šlo jen o to, jak rychle se podaří po opravě potrubí natlakovat. Masivní výpadek na třeba tři dny se nepředpokládal. Abychom tu velkou oblast nouzově zásobili dostatečně, muselo by těch cisteren být dvacet a to není reálné,“ řekl Popelka. Rozmístění cisteren ve vytápěných stanech by podle něj bylo příliš logisticky náročné.

Jak upozornil, pro skutečně krizovou situaci by byl aktivován „plán B“. „Máme krizový štáb, který by byl aktivován a okamžitě by zasedl a začal by se řešit masivní výpadek, pokud by to bylo nutné. Ale to nebylo,“ dodal Popelka.

Na likvidaci havárie se podle Edera podílelo asi dvacet vodařů. „Jsou to zkušení odborníci, bagristé, montéři a také pátrači po místu té praskliny. Mají na to speciální techniku, ale využívají i sluch. Podle zkušeností sluchem poznají, co se v zemi děje, kde je únik vody nebo zavzdušnění,“ řekl Eder.

Hledání prasklého potrubí v tomto případě komplikoval fakt, že místo v areálu hasičárny bylo pod betonovými panely a voda vyvěrala na povrch desítky metrů od praskliny.