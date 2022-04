Žďár začal recyklovat vodu z bazénů. Ušetří tak stovky kubíků i tisíc

„Tento systém nám ušetří 35 kubíků vody za den. Jelikož je bazén bez sanitárního týdne a několika málo dní v roce v provozu v podstatě denně, je to v součtu skutečně výrazná úspora,“ uvedl starosta Martin Mrkos.

„A vypouštět v době, kdy se krajina dlouhodobě potýká s dopady sucha, do kanálu takové množství vody, je nejen ekonomický, ale i ekologický zločin,“ dodal. Ročně by nyní mělo relaxační centrum ušetřit kolem 12 tisíc kubíků vody.

Městská kasa pocítí změnu nejen na účtech za vodu, ale i za teplo. Donedávna se totiž místo vypuštěné teplé vody z bazénů dodávala nová přímo z vodovodního řadu. Ta má teplotu kolem dvanácti stupňů Celsia, musela být tudíž ohřívána. Současný systém recyklace vody jí ubere na teplotě pouze čtyři stupně.

Bez chloru i ozonu, vodu čistí jen membrány

A jak technologie funguje? Zachycená odpadní voda je nejprve mechanicky předčištěna přes pískové filtry. Její část, ta skutečně nejvíce hustá a znečištěná, pak odtéká do kanalizace. Zbytek putuje na dvoufázové čištění, o které se starají speciální membrány.

„Tuto vodu vyčistíme až do kvality požadované pro to, aby se mohla vracet zpět do bazénu. Proto je také účinnost technologie 70 až 80 procent, vytěžit 100 procent vody totiž nelze,“ vysvětlil Jan Němeček, obchodní ředitel české společnosti ASIO Tech, která je dodavatelem systému.

Na čištění vody není podle něj třeba ani žádný ozon či další chlor. „Pouze pro jistotu je tam UV zařízení na hygienizaci, ale jinak se o vše postarají membrány, které zachytí veškeré viry, bakterie, dusíky, organické i anorganické sloučeniny,“ objasnil Němeček.

Nová technologie vyšla na 2,8 milionu korun. „Jelikož předpokládaná roční úspora činí 1,4 milionu korun, návratnost této investice odhadujeme přibližně do dvou let,“ uvedl Vladimír Kovařík, ředitel příspěvkové organizace Sportis, která má provoz žďárského bazénu na starosti.

Relaxační centrum se zařadilo k jen několika málo zařízením, které takto odpadní vodu z bazénů recyklují. „Je to pro nás třetí komerční realizace v České republice,“ upřesnil Němeček.

Technologie podle něj v rámci pilotáže funguje už zhruba pět let, přičemž na trhu s ní firma je dva roky. Situaci s těmito zakázkami ale zkomplikovala pandemie, kdy byly bazény dlouho uzavřené.