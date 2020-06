Vlakem na výlet: Třebíč je městem, kde historie dýchá na každém kroku

Když přemyslovská knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský zakládala v roce 1101 nad řekou Jihlavou benediktinský klášter, nemohla ani tušit, že se díky tomu Třebíč jednou dostane do společnosti měst s nejvýznamnějšími světovými památkami. Ale nejsou to jenom stavby z prestižního seznamu UNESCO, kvůli nimž stojí za to vydat se do Třebíče. „Na obou březích řeky Jihlavy najdete jak klenoty románsko-gotické architektury či židovské město, tak stavební památky 20. století,“ láká k vycházce po Třebíči aplikace Českých drah Vlakem na výlet.

Přitom nescházelo mnoho, a Třebíč mohla v 80. letech minulého století o jednu ze svých největších zajímavostí, a sice židovské ghetto zvané Zámostí, přijít. Jedná se o urbanisticky nejzachovalejší židovskou čtvrť v Evropě. S výjimkou Jeruzaléma jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO.

Do Třebíče vlakem Třebíč je zastávkou na železniční trati Brno–Jihlava, po které jezdí rychlíky a osobní vlaky Českých drah. V jízdním řádu pro cestující je uvedena pod číslem 240. Propojuje krajská města Brno a Jihlavu, konkrétně stanice Brno hlavní nádraží a Jihlava. První úsek dnešní dráhy byl otevřen v roce 1856, v plné délce byla trať zprovozněna roku 1886.

Za dob socialismu nebyla ve městem opomíjené čtvrti kanalizace ani plyn, lidé zde čelili velkým povodním a například v historicky cenné Zadní synagoze byl sklad zeleniny. V osmdesátých letech padlo rozhodnutí o demolici Zámostí. Naplánovaná zde byla výstavba paneláků. Naštěstí z toho sešlo a hned po revoluci se začalo s obnovou této části města. To už byl jen krůček k tomu, navrhnout památky na seznam UNESCO. Povedlo se je zapsat 3. července 2003.

Do Zámostí se pohodlně dostanete třeba z hlavního Karlova náměstí. Stačí přejít lávku přes řeku Jihlavu a jste v židovském městě. Hned na vás dýchne tajemná atmosféra křivolakých uliček, stinných zákoutí, dvorků, průchodů a pitoreskních domů.

Jen si poslechněte názvy některých ulic: Opuštěná, V Mezírce, Stinná, Tiché náměstí… Stačí přivřít oči, trochu se zasnít, a můžete si představit, jak se uličkami proplétá některý z tehdejších židovských obyvatel ve svém typickém oblečení.

Na návštěvě u Seligmanna Bauera

Ostatně pokud vás zajímá, jak taková typická židovská rodina žila, navštivte Dům Seligmanna Bauera. Sousedí se Zadní synagogou v Blahoslavově ulici. Hned při vstupu na vás dýchne atmosféra starých časů. V přízemí se nachází hokynářství, které je připomínkou jedné z charakteristických činností, kdysi provozované židovským obyvatelstvem. Když vystoupáte po schodech do prvního patra, rázem se ocitnete na návštěvě u rodiny třebíčských Židů. Atmosféru dokresluje nábytek z období první republiky a vše vypadá tak, jakoby si domácí jen někam odskočili.

Pokud si chcete jenom užívat atmosféru, zajděte do některé z malých kavárniček, hospůdek či cukrárniček a sledujte okolní cvrkot. Na kraji židovské čtvrti v přízemí jednoho z domů najdete malou kavárnu U Židovské brány s vyhlášenými dortíky.



Velmi často zní židovskou čtvrtí hudba. A pokud budete mít štěstí a vypravíte se sem právě v době konání některého z židovských svátků, uvidíte staré židovské město vskutku jako za starých časů. Například každé léto se tu pořádá festival tradiční židovské kultury Šamajim.

Jestliže z Třebíče nespěcháte, neopomeňte ani stylový Whisky bar. Palírny a různí výrobci alkoholu totiž byli s touto čtvrtí rovněž neodmyslitelně spjati. Bar najdete v jednom z rohových domů v židovské čtvrti v ulici Leopolda Pokorného. Ochutnat zde můžete originální třebíčskou whisky – Trebitsch Czech Single Malt Whisky. U jejího zrodu stála před více než deseti lety myšlenka otevřít si v historickém centru Třebíče bar, jehož hlavním lákadlem by byla vlastnoručně vyrobená whisky. A tak se i stalo.

Třebíčská whisky

„Jsme místní patrioti. Bar máme v domě, který je památkou UNESCO, navíc v této ulici bylo historicky sedm palíren a lihovarů. I v domě, kde žili mí prarodiče a vyrůstal můj otec, je nápis, že tam v minulosti byla palírna. Třeba jsme se reinkarnovali. Na náhody moc nevěřím,“ směje se Ondřej Chládek, provozní ředitel Trebitsch old town distillery.



Vlajkovou lodí společnosti je už zmíněná čtyřicetiprocentní Trebitsch Czech Single Malt Whisky. Patří k nejdražším na českém trhu – půllitrová láhev stojí skoro tisíc korun. V roce 2018 získala od pražské Židovské obce mezinárodní certifikát, který potvrzuje její košer kvalitu, a vloni si pak přivezla z prestižních mezinárodních soutěží v Londýně a Číně dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Domluvit si lze prohlídku baru, řízenou degustaci či ochutnat zrající whisky přímo ze sudu.

Z třebíčské židovské čtvrti můžete zamířit příjemnou procházkou serpentinami vzhůru do kopce ulicí Skalní. Z lokality zvané Hrádek či z blízké Masarykovy vyhlídky, kam vás zavedou směrovky, se vám nabídne krásný pohled na celou Třebíč. Pod sebou budete mít židovské město, klikatící se řeku Jihlavu, ale dohlédnete i na další třebíčské dominanty.

Na tomto místě pochopíte i další výjimečnost Třebíče – v klidném soužití zde totiž žila a stále žije nejen křesťanská a židovská komunita: výrazný kostel Českobratrské církve evangelické stojí v nejrušnější třebíčské ulici – na Bráfově třídě. Husité se zase zabydleli v Přední synagoze. A jeden z nejhezčích tuzemských pravoslavných kostelů objevíte u starého hřbitova na Gorazdově náměstí. Dokonce nechybí ani upomínka na islám. Ne že by v Třebíči stála mešita, ale na novém hřbitově, v jeho odlehlejší části, najdete muslimské pohřebiště. Jsou zde pohřbeni muslimové z různých koutů republiky.



Z vyhlídky na Hrádku je to kousek na židovský hřbitov. I ten je památkou UNESCO. Je zde pohřbeno na jedenáct tisíc lidí a najdete tu na tři tisíce kamenných náhrobků. Ten nejstarší je z roku 1631. Nezapomeňte vzít do ruky kamínek a položit ho na některých z letitých kamenů.

Nepřehlédnutelná bazilika

Ale pozor! Slyšíte varhany? Jděte za tóny královského nástroje. Dovedou vás ke klenotu románsko-gotické architektury, bazilice svatého Prokopa. I ta je památkou UNESCO. A kdyby zrovna varhany nehrály, z židovské čtvrti je to k bazilice jen pár metrů. Nedá se přehlédnout. Vypíná se v celé své kráse na návrší nad levým břehem řeky Jihlavy, v těsném sousedství někdejšího benediktinského kláštera.



Po vstupu do ní vás ohromí umění středověkých mistrů kameníků, hra světel a barev procházející okny a neuvěřitelný, téměř hmatatelný genius loci. Jak říká farář Pavel Opařil: „Je to promodlené místo. Je rozdíl sloužit mše v kostele starém devadesát nebo téměř devět set let.“

Bazilika Třebíč

V architektuře baziliky najdeme vlivy z celé Evropy. Půdorys je inspirován stavbami z jižního Německa, portál připomíná vídeňský dóm a osmidílná klenba zase odkazuje na jihofrancouzské stavitelství. Za povšimnutí stojí kamenické značky. Ještě donedávna byly milovníky záhad pokládány za tajná znamení. V kamenech je vytesáno na 600 různých znaků. Čím byly složitější, tím byl kameník šikovnější.

Nejzachovalejší částí kostela je krypta. Strop podpírá padesát sloupů a polosloupů, jejichž hlavice zdobí rostlinné ornamenty, zvířata a fantastické obličeje. Kryptu si můžete vybavit i z některých historických filmů. Natáčela se zde třeba slavná Marketa Lazarová. Určitě stojí za to domluvit si zde účast na originální kostýmované prohlídce. Za svitu loučí vás bazilikou provede průvodce třeba v kostýmu mistra kameníka.

A chcete ještě jeden tajný tip? Vedle zadní části lodi baziliky je průchod na bylinkovou zahrádku se skvělým výhledem na město s řekou Jihlavou. Není romantičtějšího místa v Třebíči, kde vyznat své dívce či ženě lásku. Vonět vám k tomu bude levandule, tymián nebo šalvěj.