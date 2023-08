Modernizace železniční trati zpomalí cesty z Brodu na Brno, začne už letos

Soutěž Správa železnic vyhlásila konkrétně na kompletní modernizaci devíti kilometrů mezi Pohledem a Přibyslaví na Havlíčkobrodsku, jedenáctikilometrového úseku mezi Křižanovem na Žďársku a Vlkovem u Tišnova a na obnovu železniční stanice ve Vlkově.

„Rekonstrukce přinese zvýšení rychlosti na trati až na 160 kilometrů v hodině, opravené stanice a zastávky a lepší parametry pro nákladní dopravu,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Hodnotu zakázky na opravu trati mezi Pohledem a Přibyslaví investor odhaduje na tři miliardy. Součástí prací bude rekonstrukce železničního spodku i svršku včetně všech mostů a nadjezdů, trakčního vedení a veškeré související infrastruktury. „Nedílnou součástí je také instalace nejmodernějšího traťového a staničního zabezpečovacího zařízení,“ zdůraznila Friebová.

Proměnou projdou i nádraží v Přibyslavi a v Pohledu. V prvně jmenovaném nechá SŽ opravit nástupiště a doplní výtahy. Přistaví i novou 740 metrů dlouhou předjízdnou kolej. V Pohledu vznikne nové nástupiště přístupné podchodem s výtahy. Součástí stavby budou rovněž nezbytné úpravy nádražních budov.

Zastávku v Hesově samospráva ubránila

Rekonstrukcí projdou i menší zastávky Přibyslav-Hesov a Stříbrné Hory. Hesovská zastávka získá podchod, který výrazně pomůže zejména lidem dojíždějícím do podniku Savencia, někdejší přibyslavské Pribiny.

Radnice v Přibyslavi chystanou rekonstrukci vítá. Železnice je totiž pro čtyřtisícové město stěžejní. „Hlavně při cestách do Žďáru nad Sázavou nebo pak dál do Brna a Prahy nám chybí autobusové linky. Vlak proto využívají stovky cestujících. Jen do Havlíčkova Brodu je to tak půl na půl s autobusy,“ říká přibyslavský starosta Martin Kamarád.

19. listopadu 2022

O investici se vedení města se Správou železnic dlouho bavilo. Původním záměrem SŽ totiž podle Kamaráda bylo zastávku u Hesova úplně zrušit. „Jednak ji využívají zaměstnanci Pribiny a zároveň směrem k Hesovu chystáme novou výstavbu. V okolí bude tedy časem bydlet více lidí. To Správu železnic přesvědčilo o nutnosti rekonstrukce i zřízení podchodu,“ dodal.

Správa železnic počítá s tím, že už letos začnou přípravné práce. Nejintenzivnější stavební činnost bude pokračovat v příštích dvou letech. Dokončení je plánováno na první čtvrtletí 2027.

Po celou dobu oprav by měl úsek zůstat průjezdný po jedné koleji. Je ale možné, že budou spoje nabírat drobnější zpoždění.

Vlaky úsekem neprojedou sedm měsíců

Horší to z pohledu cestujících bude na druhém opravovaném úseku mezi Křižanovem a Vlkovem. Tam bude po většinu příštího roku doprava zcela vyloučena. Spoje budou zřejmě nahrazovat autobusy. Důvodem je zvětšování poloměrů oblouků, aby i zde mohly vlaky jezdit až stošedesátikilometrovou rychlostí.

„Zvětšování poloměrů oblouků a jejich překládání do nové stopy není možné realizovat za provozu, proto se příští rok plánuje úplné sedmiměsíční zastavení vlakové dopravy, a to od března do září,“ upozornila mluvčí Správy železnic.

Trať mezi Křižanovem a Vlkovem bude jinak modernizována obdobným způsobem jako mezi Pohledem a Přibyslaví.

Zastávka ve Vlkově se přestěhuje blíže obci. I další stanice a zastávky v úseku se vzhledem posunou do jedenadvacátého století. „Jejich přestavba zohledňuje i budoucí propojení této konvenční trati s vysokorychlostní,“ dodala Nela Eberl Friebová.

Během stavby projde opravou osm mostů, čtrnáct propustků a postaví se dvě opěrné zdi. V Ořechově je navržena protihluková stěna clonící mateřskou školu.

Předpokládaná hodnota zakázek je dvě miliardy na samotný traťový úsek a bezmála jeden a půl miliardy na obnovu železniční stanice ve Vlkově.

Trať mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem u Brna nepatří v Česku mezi ty nejstarší. Jedna kolej byla do provozu uvedena v roce 1953, dvoukolejnou se stala o pět let později. Nový koridor nahradil tři stařičké klikatící se lokálky z let 1898 a 1905. Elektrický provoz na trati byl zahájen v listopadu 1966.

Momentálně je trať využívána zejména pro nákladní dopravu. Osobní rychlíkové vlaky spojující Prahu s Brnem po ní jezdí v jedno- až dvouhodinových intervalech. V dílčích úsecích funguje i lokální doprava.