České dráhy mění vlaky, na Vysočinu vyšlou RegioPantery i polské Pesy

České dráhy coby majoritní dopravce na železnici uvedou do provozu okolo osmi desítek nových souprav. Vozový park chtějí obměnit zejména na regionálních tratích. A právě na Vysočině by mělo být nasazení nových vozů masové.

„V první polovině roku nahradí staré soupravy nové jednotky RegioPanter na elektrifikovaných tratích na Vysočině a v druhé polovině roku začne plošná náhrada starších souprav v Olomouckém kraji. Další nové jednotky RegioPanter zamíří do Moravskoslezského kraje,“ informoval generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Na Vysočinu by mělo zamířit šest dvouvozových jednotek. Nové soupravy nabídnou lidem pohodlnější cestování. Díky vyšší konektivitě budou moci využít čas na cestě například pro práci, studium, odpočinek nebo třeba sledování filmů.

„Umožní to mimo jiné palubní wi-fi síť a zásuvky pro dobíjení cestovní elektroniky,“ zmiňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Vozy by zároveň měly být nízkopodlažní. To zase cestování usnadní seniorům nebo rodinám s malými dětmi. Všichni cestující pak jistě ocení tvarované sedačky, klimatizaci i moderní informační systém.

Největším centrem v kraji, kam budou nové RegioPantery jezdit, bude stanice v Havlíčkově Brodě. „Nové vozy obslouží spoje z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, ve směru na sever do Světlé nad Sázavou, Golčova Jeníkova, Čáslavi a Kolína. Na východ pak do Žďáru nad Sázavou,“ podotkl Šťáhlavský.

Polské Pesy se už testují na okruhu u Velimi

Koncem letošního roku České dráhy očekávají rovněž nasazení nových motorových jednotek Pesa. „Vlaky tohoto typu pro Vysočinu jsou součástí první série dodávek. Do provozu budou uváděny postupně v roce 2024,“ dodal mluvčí Českých drah.

„Dodavatel má sice určité zpoždění, ale první jednotka už byla dopravena na testovací okruh u Velimi. Začaly její zkoušky a následovat bude schvalování u drážního úřadu,“ popsal současné dění kolem těchto souprav náměstek Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Tyto motorové soupravy určené pro neelektrifikované tratě dodá polský výrobce Pesa. Dle Českých drah nabídnou cestujícím totožný komfort jako vozy RegioPanter.

Polské soupravy by už letos měly zamířit na tratě Jihočeského a Středočeského kraje. Vysočina by se jich společně s Pardubickým krajem měla dočkat v roce příštím.

„První jednotky od společnosti Pesa budou dodány do provozního pracoviště v Táboře, následně dodaná vozidla obslouží tratě Praha - Rudná u Prahy - Beroun a Beroun - Rakovník. Další už zamíří do Pardubického kraje a na Vysočinu. Na ně budou navazovat dodávky pro Královéhradecký a Plzeňský kraj,“ popsal Petr Šťáhlavský.