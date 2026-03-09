Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním obyvatelům. Do jeho hledání radnice zapojí odborníky. Současné logo města je nedostačující.
Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...
Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má moderní styl, který se objeví i na suvenýrech nebo v orientačním systému města. | foto: Město Pelhřimov

S nalezením nové vizuální identity pomůže radnici odborná organizace Czechdesign. Ve spolupráci s ní teď město vypsalo výběrové řízení. Zájemci o vytvoření „vizuálu“, který se promítne třeba i do interních materiálů městských organizací a úřadu, se mohou hlásit do 16. března.

Do první fáze soutěže pak bude vyzváno pět účastníků. Celkové výsledky budou zveřejněny na konci letošního července, přičemž vítěze vybere porota složená z nezávislých odborníků a ze zástupců města.

„Pelhřimov v současnosti používá logo s motivem věže kostela svatého Bartoloměje a části střešního hřebene, které samo o sobě nepostačuje pro současné komunikační potřeby a není součástí jednotného vizuálního stylu,“ informovala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Po plánované změně má být podle radnice tvář a prezentace Pelhřimova jednoduchá a srozumitelná, zvoucí k návštěvě a zastavení.

„Nový vizuální styl by měl usnadnit komunikaci města a jeho organizací navenek, projevit se v tiskovinách, webových aplikacích, městském merchi, ale i v navigačním a orientačním systému ve městě,“ vysvětlil starosta Ladislav Med.

