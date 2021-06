Kříž na věži urezl a nahnul se. Po dvou a půl letech se má konečně vrátit

„Teď už to můžu prozradit bez obav - návrat kříže na věž u kostela vypadá velice nadějně. Vše směřuje k tomu, aby mohl být během letních měsíců vrácen na své původní místo,“ prohlásil přibyslavský místostarosta Michael Omes.



„Je to připravenější než kdy dřív. Přesný termín ale zatím nemáme. Bude záležet, jak rychle půjdou finální přípravy a jak se podaří sladit čas horolezcům a zapůjčení jeřábu,“ dodává administrátor přibyslavské farnosti Pavel Sandtner. Též on očekává, že se to podaří během léta.

Kříž se už předloni v lednu naklonil. Stalo se tak za silných mrazů. Podle starosty města Martina Kamaráda s největší pravděpodobností letní či podzimní vichřice drobně narušila střešní krytinu a do upevnění kříže pod makovicí začalo zatékat. O zbytek se postaraly rez a silné lednové mrazy.

Sundat křesťanský symbol z padesátimetrové výšky nebylo nic snadného. Kříž je zhruba dva metry vysoký, a protože je z kovu, je i velice těžký. Váží zhruba sedmdesát kilogramů. Horolezcům se ho podařilo snést až na druhý pokus, a to jen s pomocí stavebního jeřábu, který na špičku věže dosáhl.



Nově opískován a se stříbrnou patinou

Obtížná manipulace s křížem a nutná příprava je i jedním z důvodů, proč je věž bez symbolu už devětadvacet měsíců. „Když to řeknu jednoduše, chybí pracovní síly. Původní lezci, kteří ho sundávali, už ho vracet nechtějí. A nová firma to nechtěla dělat v zimě,“ vysvětlil už dříve Sandtner.

Zároveň se ale čekalo na restaurování kříže. „Není to žádná památka, ale byl nově opískován a byla mu dána stříbrná patina,“ popsal farář.

„Byl obnoven velice vkusně a pěkně. Má krásné zdobné prvky. Je ovšem otázka, zda si jich v padesátimetrové výšce vůbec někdo všimne,“ s úsměvem podotkl starosta města Martin Kamarád.

Nutná bude i příprava nového upevnění přímo na věži. „Kříž byl opatřen novým kotvicím hrotem, kterým bude zasazen do upravené hrotnice na špičce věže,“ popsal Michael Omes.



Do časové schránky vloží i respirátor?

Vedení města společně s farností ladí i obsah časové schránky umístěné v báni těsně pod křížem. I ta byla společně s křížem v lednu 2019 snesena. Ukrývala pouzdro s historickými dokumenty, které do něj byly vloženy při ukotvení symbolu v roce 1926 i při zatím poslední opravě špice v roce 1990.

„Už jsme se dohodli, že originály nejstarších dokumentů uložíme v muzeu. Necháme ale udělat jejich přesné kopie a ty do schránky vrátíme. Přidáme ještě něco ze současné doby,“ zmínil přibyslavský místostarosta.

Co současného by mělo ve schránce být, zatím není zcela vyjasněné. „Za nás bychom tam chtěli dát něco ze života farnosti - farní periodikum či fotografie z akcí. Ale mluvíme třeba i o úryvcích z městské kroniky. A co by mohlo dnešní dobu lépe charakterizovat než respirátor,“ se smíchem přemýšlí Pavel Sandtner.

Horolezeckou partu z Kutnohorska, která bude symbol upevňovat, vzhledem k velikosti a váze kříže nečeká vůbec jednoduchá práce. Na samou špičku budou muset vyšplhat, přivázáni budou na lanech. Kříž nahoru vynese opět jeřáb, lezci ho ale budou muset ručně upevnit a přivařit.

Křesťanský symbol nahradil hvězdu

Podle informací na webu města se věž začala stavět na konci 15. století, pochází z roku 1497. Stojí v těsném sousedství kostela. Původně byla součástí obranného systému města a její vrchol zdobila hvězda.

Před deseti lety věž prodělala generální opravu. Báň, která se od svislé osy vychýlila o 40 centimetrů, byla narovnána. K náklonu nejspíš pomohl takzvaný geotropismus střech, tedy fyzikální proces, při němž trámy na jižní straně vysychají intenzivněji než na severní.

Samotný kříž byl na věži u kostela od roku 2000, kdy se tam instaloval nově, společně s kupolí. Nebyl to ale žádný historicky cenný kus. „Je to novodobý výtvor, který nahradil hvězdu, jež původně na věži byla,“ poznamenal Pavel Sandtner.

První pokus horolezců o sundání kříže úspěšný nebyl: